الخميس 31 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«الكاثوليكية» تهنئ الرئيس السيسى بحلول شهر رمضان

الرئيس السيسي مع
الرئيس السيسي مع البابا تواضروس- أرشيفية

هنأ الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بمصر الرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادات الدولة بمناسبة اقتراب شهر رمضان. 

وأشار بطريرك الكاثوليك في رسالة التهنئة قائلاً: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك".

اختتم اسحق رسالته قائلاً: "نصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".

وبدأت الكنيسة الأرثوذكسية الصوم الكبير في 28 فبراير الماضي، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي ليلة سبت النور، وستكون طقوس الصوم مختلفة هذا العام بشكل نسبى، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، إذ ستقام غالبية الصلوات وفقًا لإجراءات احترازية، على رأسها حضور أعداد محدودة.

كما تستعد الكنائس للإحتفال بأسبوع الآلام المقدس خلال إبريل المقبل من خلال تنظيم صلوات بصحة يومية، والتي يتخطى عدد 3 صلوات للبصخة المقدسة، وهي صلاة خصصت لترتيلها ، خلال هذه الفترة من العام وتكون بالألحان الحزينة، إحياءً لتذكار صلب السيد المسيح ، قبيل الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية 24 من أبريل المقبل بعيد القيامة المجيد، برئاسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وتقيم قداس ليلة العيد يوم 23 إبريل.

تنظم إيبارشيات الكنائس الأرثوذكسية بحضور أساقفة الكنيسة صلوات قداس عيد القيامة، في وقت واحد وتنهي قبيل إنتهاء ليلة 23 ابريل، كما تنظم الكنائس احتفالات بعيد القيامة المجيد يوم العيد من خلال احتفالات الكورلات الخاصة بالترانيم، وعدد من الأعمال الفنية المسرحية التي تجسد  قيامة المسيح.

الأنبا إبراهيم اسحق الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادات الدولة شهر رمضان الكريم بمصر الأساقفة الكاثوليك

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