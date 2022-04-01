مشروبات رمضان.. فوائد الكركديه أشهر عصائر موائد الإفطار

ساعات ويهل علينا شهر الصيام، حيث تعتبر المشروبات الشريك الرسمي لموائد الإفطار خلال الشهر الكريم، ومن بين هذه العصائر "الكركديه".

قد تشمل الفوائد الصحية لمشروب الكركديه التحكم في ارتفاع ضغط الدم وخفض مستويات السكر في الدم وتحسين صحة الكبد، فقد يساعد أيضًا في تحسين الهضم وعلاج الاكتئاب، وفقًا لما ذكره موقع "organicfacts" الخاص بالأعشاب الطبيعية.

تشير الأبحاث إلى أن مشروب الكركديه قد يسرع عملية التمثيل الغذائي ويمكن أن يساعد في فقدان الوزن الصحي والتدريجي، كما أنه غني بفيتامين سي والمعادن ومضادات الأكسدة، الأمر الذي يجعله من المشروبات الصحية في رمضان.

مشروب الكركديه، من المشروبات الشائعة جدًا في جميع أنحاء العالم، كما أنه من المشروبات المرتبطة بموائد الإفطار بشهر رمضان.

فوائد كبيرة لمشروب الكركديه في رمضان

شاي الكركديه منخفض السعرات الحرارية بشكل طبيعي وخالي من الكافيين، ووفقًا لقاعدة بيانات المغذيات التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، فإنها تحتوي على إمدادات جيدة من المعادن بما في ذلك الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والصوديوم والزنك.

كما يعتبر هذا المشروب مصدرًا جيدًا للأنثوسيانين، مما قد يجعله مفيدًا للتحكم في مستويات ضغط الدم المرتفعة ونزلات البرد والتهابات المسالك البولية.

ويشير تقرير من جمعية القلب الأمريكية، إلى أن تناول هذا المشروب قد يكون له فرص عالية لخفض ضغط الدم لدى البالغين الذين يعانون من ارتفاعه، بالإضافة إلى أن الكركديه له خصائص خافضة للضغط ووقائية للقلب، والتي يمكن أن تكون مفيدة للأشخاص الذين لديهم مخاطر عالية للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأكد خبراء التغذية، أن مشروب الكركديه، يقلل من ضغط الدم بنسبة تصل إلى 10 نقاط، وفقًا لبحث أجري عام 2010 في جامعة تافتس في بوسطن، ولكي يحدث هذا التحسن الجذري، يجب أن تستهلك بانتظام ثلاثة أكواب من هذا الشاي كل يوم لبضعة أسابيع، كما أن لها خصائص مدرة للبول تزيد من التبول وتخفض ضغط الدم في نفس الوقت.

ووفقًا لدراسة نشرت في مجلة Ethno pharmacology، قد تساعد مستخلصات الكركديه في الوقاية من السمنة بسبب خصائص تنظيم التمثيل الغذائي، كما أظهر بحث آخر أن مشروب الكركديه يقلل من وزن الجسم.

وتشير دراسة بحثية أجريت على مرضى السكري من النوع الثاني إلى أن استهلاك الكركديه والشاي الحامض قد يخفض نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية وكوليسترول البروتين الدهني.