الخميس 31 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مصر للطيران» تستأنف رحلاتها المباشرة لمومباى اعتباراً من 2 مايو

مصر للطيران
مصر للطيران

قال الطيارعمرو أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لـ«مصر للطيران»، إنها وضعت خطة طموحة لتشغيل رحلاتها إلى المدن ذات معدلات الحركة المرتفعة وربطها بنقاط شبكة مصر للطيران.

وأضاف في بيان له: «نظرًا لأهمية الربط بين القاهرة والهند تقرر استئناف رحلات الشركة المباشرة بين القاهرة ومومباي اعتباراً من ٢ مايو المقبل بمعدل ٤ رحلات أسبوعياً بهدف تعزيز التواجد في السوق الأسيوية الهامة وتعد من الأسواق الهامة والحيوية والواعدة».

وأضاف أنه من المخطط أن يتم تسيير رحلات مصر للطيران إلى مومباي بطراز البوينج B737-800.

يأتي استئناف تشغيل هذا الخط من منطلق الحرص على تعزيز شبكة خطوط مصر للطيران بالصورة التي تحقق استفادة المسافرين إلى القاهرة وإلى شبكة خطوط مصر للطيران عبر مطار القاهرة الحيوي.

ويمكن لعملاء مصر للطيران حجز رحلاتهم بين القاهرة ومومباي عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com ومكاتب مصر للطيران ووكلاء السياحة حول العالم ومركز الاتصالات ١٧١٧ داخل مصر.

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وائل لطفي

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