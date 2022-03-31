الخميس 31 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يكشف حقيقة فيديو اعتداء شخصين على آخر وتكبيله فى البحيرة

الداخلية
الداخلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يظهر خلاله شخصان يعتديان بالضرب على آخر بعصا وتكبيله بأحد الأعمدة بمحافظة البحيرة.

بالفحص تبين تكبيل (شخصين مقيمين بالبحيرة) (أحد الأشخاص- مقيم بالعنوان نفسه) بعمود كهرباء بدائرة مركز شرطة دمنهور، والتعدى عليه بالضرب "بعصا" عقب ضبطهما له حال محاولته سرقة هاتف محمول من إحدى السيارات المتواجدة بذات المكان.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.

الداخلية البحيرة ضرب فيس بوك محافظ شخصين وزارة الداخلية أشخاص مركز شرطة هاتف محمول التواصل الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

«ارتفاع الحرارة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الجمعة

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2022 للشرائح المختلفة

تصريحات صادمة من محمد صلاح عقب فشل تأهل مصر إلى المونديال

الأمن يكشف ملابسات اعتداء أحد الأشخاص على سيدة داخل منزلها

برعاية مصرية.. اجتماع لممثلى الأحزاب والفصائل الاتحادية السودانية فى القاهرة

رئيس البورصة: «سويفل» قصة نجاح مصرية قابلة للتكرار على يد كوادر شابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إخوان تونس حلّوا برلمانهم!

د هند جاد

إعادة تشكيل العالم

حسين دعسة

وسط الحرب الروسية - الأوكرانية.. مسارات للبنك الدولي للاستجابة لأزمة أسعار الغذاء

محمد العسيري

ثقافة الهزيمة وعفريت السنغال

جلال حمام

الترحيب الأوروبى بالمهاجرين الأوكرانيين.. قد لا يدوم!

د. القس صفوت البياضى

أقوال مأثورة تستحق التوقف عندها والتأمل

ماجد حبته

وثيقة سياسة ملكية الدولة

جمال رشدي

الحلم هو طريق النجاح

صور

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

متابعة الماتش

محطة تل أبيب

المزيد

عضو كنيست متطرف ومستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مقتل 4 إسرائيليين فى حادث طعن بـ«غوش عتصيون»

«الخارجية الفلسطينية»: إسرائيل تتعمد التصعيد لخدمة مشاريعها الاستعمارية