الأمن يكشف حقيقة فيديو اعتداء شخصين على آخر وتكبيله فى البحيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يظهر خلاله شخصان يعتديان بالضرب على آخر بعصا وتكبيله بأحد الأعمدة بمحافظة البحيرة.

بالفحص تبين تكبيل (شخصين مقيمين بالبحيرة) (أحد الأشخاص- مقيم بالعنوان نفسه) بعمود كهرباء بدائرة مركز شرطة دمنهور، والتعدى عليه بالضرب "بعصا" عقب ضبطهما له حال محاولته سرقة هاتف محمول من إحدى السيارات المتواجدة بذات المكان.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.