محافظ القليوبية يهنئ الموظفين والعاملين بقرب حلول شهر رمضان

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة للمرور على الإدارات والمكاتب بديوان عام المحافظة لتقديم التهنئة للموظفين والعاملين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع العاملين، مطالبا ببذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق أقصى جهد في العمل لصالح مصرنا الغالية وشعبنا العظيم، مؤكدًا أن هذا الشهر نستلهم منه أسمى مبادئ الرحمة والتكافل وقوة العزيمة والصلابة، مطالبًا جميع العاملين والموظفين بحسن الأداء والانضباط في العمل، خاصة في شهر رمضان المبارك من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

كما قدم المحافظ التهنئة لأبناء المحافظة بهذه المناسبة السعيدة، متمنياً أن يديم الله نعمة الأمن والأمان على مصرنا الغالية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير ديوان عام المحافظة التى شملت إنشاء الطابق الخامس على مساحة 650 مترا مربعا لإضافة إدارات جديدة تحتاج إليها المحافظة ضمن جهودها للتحول الرقمي وتوسعة اختصاصات الإدارة الهندسية لتشمل مراجعة ملفات التصالح والتقنين والإزالات والتعديات، وإضافة إدارة المتغيرات المكانية والمشروعات ووحدة حياة كريمة، وغيرها من الإدارات التي تخدم هذا الملف الهام.

وشدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من المشروع وتسليمه في الوقت المحدد، ومراعاة الجودة وتطبيق المواصفات القياسية في جميع المراحل التنفيذية.