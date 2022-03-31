الخميس 31 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

برامج رمضان 2022.. عرض برنامج «قعدة تاريخ» لـ وليد فكري عبر CBC

وليد فكري
وليد فكري

تضم قائمة برامج رمضان 2022 عددا كبيرا من البرامج، وبالرغم من الكشف عنها والحديث عن تفاصيلها من جانب القنوات الناقلة، لم يتم الإعلان عن مواعيد برامج رمضان 2022، وسيتم إضافتها بعد الكشف عنها من القنوات العارضة.

وتبدأ قناة "CBC"، عرض برنامج "قعدة تاريخ" من تقديم الكاتب والباحث وليد فكرى، بداية من شهر رمضان لعام 2022، ضمن برامج الشهر الكريم.

وعرضت القناة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ومواقع السوشيال ميديا البرومو الرسمي التشويقي الخاص ببرنامج "قعدة تاريخ" من تقديم الكاتب والباحث وليد فكرى.

ويسلط البرنامج الضوء على الحضارات الإنسانية، حيث استلهم منها التتر وديكور البرنامج، ويناقش شجرة الإنسانية وفرع الإنسان البدائى ثم الفراعنة والرومان والعرب والمسلمين وأوروبا الحديثة والحرب العالمية والعصر الحديث، وكذلك صعود الإنسان للفضاء، وكل ذلك بطريقة جذابة ثنائية الأبعاد.

 

جدير بالذكر أن وليد فكرى يعد مدرسة خاصة فى الكتابة التاريخية، وقدم العديد من الكتب منها "أساطير مقدسة" و"دم المماليك" و"دم الخلفاء".

الباحث والكاتب وليد فكري تميز بسرده القصصي الأقرب للروايات، يوجه كتاباته للقارئ غير المتخصص، ولكن هذا لم يمنعه على الإطلاق من دعم كتاباته بالأدلة العلمية الواضحة والتي يمكن للمتخصصين مراجعتها.

ويقدم البرنامج منظورا ثقافيا جديدا من خلال مناقشة شجرة الإنسانية التي تفرع منها البشر والحضارات.

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وائل لطفي

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