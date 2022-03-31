ألمانيا تقدم 200 مليون يورو إضافية كمساعدات إنسانية لأفغانستان

تعتزم ألمانيا تقديم 200 مليون يورو إضافية كمساعدات إضافية لأفغانستان، وذلك حسبما أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك في مؤتمر افتراضي للمانحين لأفغانستان اليوم الخميس.

وقالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر إن الأزمة الإنسانية التي يمر بها الشعب الأفغاني، تعد من أصعب الأزمات في العالم.

في الوقت نفسه، طالبت بيربوك حركة طالبان الحاكمة بالسماح بتحرك العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية بلا عوائق وبضمان سلامتهم، وقالت إن من غير المقبول على سبيل المثال عدم تمكين برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة حتى الآن من إمداد ولايات كابول وقندهار وجور بالمواد الغذائية لإنقاذ حياة الناس.

وطالبت الحركة الإسلامية "بشكل عاجل" بمنح فرص متساوية في الحصول على التعليم في كل أنحاء البلاد.

يشار إلى أن المدارس الثانوية للبنات لا تزال مغلقة في أفغانستان.

وأعربت بيربوك عن اعتقادها بأن محنة الفتيات توضح معاناة الناس في أفغانستان.

وأوضحت بيربوك أن زيادة الدور الذي تقوم به ألمانيا حيال أفغانستان عن مستوى المساعدات الإنسانية لا تزال تتوقف على أفعال حكومة طالبان، وقالت إن بلادها تنتظر احتراما لحقوق الإنسان وتشكيل حكومة شاملة لكل الأطياف ومحاربة الإرهاب.