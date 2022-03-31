«التعليم» تقدم 5 نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات
قدمت منصة ح"صص مصر" التابعة لوزارة التربية والتعليم 5 نصائح لطلاب الثانوية العامة مع اقتراب امتحانات نهاية العام والمقرر عقدها يونيو المقبل.
وجاءت نصائح المنصة كالتالي
- لابد من عمل قائمة صغيرة أو To-do list بالأجزاء والفصول التى تحتاج إلى الانتهاء منها.
- لابد وأن تبدأ بالاهم ثم المهم ولابد من مذاكرة مادة واحدة فقط وليس أكثر من مادة فى نفس اليوم.
- لابد من وضع مواعيد وقت الأكل والشرب والبريك وأيضًا وقت المراجعة بجدول المذاكرة.
- حدد مكان مهيئة وجيد للمذاكرة
- مراجع معلوماتك واتدرب عليها أول بأول.