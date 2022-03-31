الخميس 31 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«التعليم» تقدم 5 نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات

الثانوية العامة
الثانوية العامة

قدمت منصة ح"صص مصر" التابعة لوزارة التربية والتعليم 5 نصائح لطلاب الثانوية العامة مع اقتراب امتحانات نهاية العام والمقرر عقدها يونيو المقبل.

وجاءت نصائح المنصة كالتالي 

- لابد من عمل  قائمة صغيرة أو To-do list بالأجزاء والفصول التى تحتاج إلى الانتهاء منها.
- لابد وأن تبدأ بالاهم ثم المهم ولابد من مذاكرة مادة واحدة فقط وليس أكثر من مادة فى نفس اليوم.

- لابد من وضع مواعيد وقت الأكل والشرب والبريك وأيضًا وقت المراجعة بجدول المذاكرة. 
- حدد مكان مهيئة وجيد للمذاكرة 
- مراجع معلوماتك واتدرب عليها أول بأول.

 

 

الرئيس امتحانات قرارات التعليم الفنى معلومات العملية التعليمية الدكتور طارق شوقي طلاب الثانوية العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

«التموين»: نجحنا فى تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية رغم التقلبات العالمية

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2022 للشرائح المختلفة

تصريحات صادمة من محمد صلاح عقب فشل تأهل مصر إلى المونديال

«مكالمات مجانية طول اليوم».. «فودافون» تعوض 10 ملايين عميل بعد سقوط الشبكة

بوتين: بدء بيع الغاز الروسى بـ«الروبل» غدًا

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة التعاون مع «إينى» وتذليل أى عقبات قد تواجهها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

إعادة تشكيل العالم

حسين دعسة

وسط الحرب الروسية - الأوكرانية.. مسارات للبنك الدولي للاستجابة لأزمة أسعار الغذاء

محمد العسيري

ثقافة الهزيمة وعفريت السنغال

جلال حمام

الترحيب الأوروبى بالمهاجرين الأوكرانيين.. قد لا يدوم!

د. القس صفوت البياضى

أقوال مأثورة تستحق التوقف عندها والتأمل

ماجد حبته

وثيقة سياسة ملكية الدولة

جمال رشدي

الحلم هو طريق النجاح

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

صور

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

متابعة الماتش

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل 4 إسرائيليين فى حادث طعن بـ«غوش عتصيون»

«الخارجية الفلسطينية»: إسرائيل تتعمد التصعيد لخدمة مشاريعها الاستعمارية

فلسطين تحذر من تداعيات جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى جنين وبيت لحم