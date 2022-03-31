حصاد مشاركة وزيرة التخطيط بالقمة العالمية للحكومات بدبي

شهدت مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بفعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2022 والمنعقدة بدبي بالإمارات العربية المتحدة، نشاطًا مكثفًا حيث شاركت السعيد بالعديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من أبرز القضايا على الساحة حاليًا.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن القمة كانت فرصة لتعميق التعاون مع الجانب الإماراتي وبناء شراكات جديدة، موضحة أن القمة مثلت ملتقى عالمي لتحسين الأداء الحكومي وطرح أفكار لإدارة المستقبل.

وشهدت أبرز أنشطة الوزيرة خلال مشاركتها بأعمال اليوم التمهيدي للقمة توقيع سيادة الوزيرة ومحمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، مذكرة تفاهم لتمديد الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وحكومة دولة الإمارات في مجال التحديث الحكومي، حيث أوضحت السعيد أن النتائج الإيجابية التي تحققت تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي الموقعة بين البلدين عام 2018 كانت حافزًا لتعزيز الشراكة بهدف استحداث نموذج عربي ملهم للتعاون البناء في مجال العمل الحكومي.

كما شهدت الزيارة مشاركة السعيد بالجلسة الافتتاحية لمنتدى المرأة في الحكومة والتي جمعت النسخة الثانية منه أكثر من 100 من المسئولين الحكوميين من النساء وصنّاع القرار من دول المنطقة والعالم والمنظمات الدولية، إلى جانب مشاركتها بجلسة بعنوان "ما هو دور المرأة في تعزيز النمو الاقتصادي حول العالم؟" ضمن جلسات المنتدى، حيث أكدت السعيد خلال الجلسة أن تمكين المرأة هو أحد الأولويات الوطنية للدولة المصرية، موضحة ضرورة تعميق الوضع المؤسسي لتمكين المرأة اقتصاديا مشيرة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مؤكدة أن سد الفجوة النوعية بين الجنسين من الأمور المهمة لأي استراتيجية.

وشاركت السعيد كذلك بجلسة "فلسفة القيادة الحكومية.. حوار مع وزيرات عربيات" خلال المنتدى، والتي أكدت خلالها أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يمثلان أولوية لدى الدولة المصرية، حيث تجلى ذلك من خلال العديد من الإجراءات التشريعية والمؤسسية الداعمة لتمكين المرأة وحرص القيادة السياسية على ذلك، حيث تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.

وشهدت فعاليات اليوم التمهيدي للقمة مشاركة الدكتورة هالة السعيد بجلسة "الأسواق الناشئة في المقدمة" بمنتدى انفستوبيا، حيث أكدت السعيد خلال الجلسة ضرورة القيام بالخطوات التصحيحية مشيرة إلى ما قامت به الدولة المصرية أثناء جائحة كوفيد 19 من اتخاذ خطوات تصحيحية في الوقت المناسب حيث تمتلك مصر عدد كبير من السكان، موضحة أن الجائحة كان لديها أثار كبيرة على الاقتصاد المصري والتي لازال يتعافى منها حاليًا، حيث أن تلك الاّثار ليست على مصر فقط إنما على العالم أجمع ، موضحة أنه ومع بدء التعافي كانت نسبة الطلب كبيرة ولكن لم يكن هناك الدعم الكافي وهذا ماخلق اضطراب في سلاسل التوريد.

كما التقت الدكتورة هالة السعيد على هامش مشاركتها بفعاليات القمة العالمية للحكومات 2022 بريبيكا جرينسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، لبحث سبل تعزيز التعاون واستعراض جهود الدولة المصرية، لتستعرض السعيد خلال اللقاء الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في عدد من الموضوعات البارزة كتمكين المرأة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات وجهود الصندوق السيادي، حيث أكدت على رغبة الأونكتاد على تعميق التعاون مع مصر في المجالات الاقتصادية كافة، ودعم الجهود المصرية لتحقيق أهدافها التنموية.