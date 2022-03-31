الخميس 31 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رمضان كريم

إمساكية شهر رمضان 2022.. وأول أيام عيد الفطر المبارك 1443

شهر رمضان
شهر رمضان

إمساكية شهر رمضان 2022 من التساؤلات التي تتصدر حاليا القائمة الرئيسية لمحرك البحث العالمي جوجل قبيل يومين فقط من بدء شهر رمضان المبارك.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد بداية الشهر الكريم وفقا للحسابات الفلكية المبدئية وموعد بداية شهر رمضان وأول أيام عيد الفطر 1443.

إمساكية شهر رمضان 2022 

الجهة الوحيدة المنوطة بإصدار الإمساكية الرمضانية هى الهيئة القومية للمساحة لمعرفتها الكاملة بفروق التوقيت بين المحافظات في مواعيد الأذان والصلاة حيث يؤذن للفجر في أول أيام شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 4:15 دقيقة صباحا ويؤذن للمغرب في تمام الساعة 6:14 دقيقة مساء.

ويؤذن لصلاة الفجر في ثاني أيام رمضان في تمام الساعة 4:14 دقيقة بينما يؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:15 دقيقة ويؤذن لصلاة الفجر في ثالث أيام شهر رمضان في تمام الساعة 4:12 دقيقة فجرا ويؤذن لصلاة المغرب في الساعة 6:15 دقيقة مساء فيما يؤذن لصلاة الفجر في رابع أيام شهر رمضان الساعة 4:11 دقيقة ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:16 دقيقة مساء.

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موعد بداية شهر رمضان المبارك

يبدأ شهر رمضان 1443 _ 2022 يوم السبت الموافق 2 أبريل المقبل وفقا لجميع الحسابات الفلكية المبدئية التي قام بها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمدينة حلوان حيث لا يتم اعتماد الموعد رسميا إلا عقب رؤية هلال الشهر الكريم من كافة مراكز الاستطلاع في المحافظات المختلفة.

 

تقيم دار الإفتاء المصرية احتفالا جماهيريا بحضور عدد كبير من رجال الدولة وعلماء الدين في القاعة الرئيسية لمؤتمرات الأزهر الشريف بمدينة نصر لإعلان نتيجة تقارير جميع مراكز الاستطلاع المنتشرة في المحافظات، وفقا للضوابط الرؤية الشرعية للهلال.

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يتساءل الملايين عن إمساكية شهر رمضان 2022 لمعرفة أول أيام عيد الفطر المبارك والذي سيوافق يوم 2 مايو المقبل ويستمر حتى يوم 5 من نفس الشهر، حيث يحصل الموظفين بالقطاع العام والخاص على إجازات مدفوعة الأجر لقضاء إجازة العيد وفقا للخطط التي يعدها كل مواطن على حد.

إمساكية شهر رمضان 2022 شهر رمضان رمضان امساكية شهر رمضان رمضان 2022 عيد الفطر

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وائل لطفي

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