بعد نجاحها.. تعرف على كلمات أغنية «يوتيرن» لنانسي عجرم

لاقت الفنانة نانسي عجرم حالة نجاح كبيرة بأغنيتها "يوتيرن"، والتي طرحتها مساء أمس الأربعاء، لتمثل تتر المسلسل الذي يحمل نفس الاسم، والمنتظر عرضه في شهر رمضان المبارك.

وحملت الأغنية كلمات تمثل واقع المسلسل حيث كانت كلماتها كالتالي:-

"ياه ساتر على الشر اللي من الأخر على الكره اللي مالي القلب عالآخر على الناس اللي ظالمني ولا شافوا إلا خير مني وأدي جزاتي في الأخر الظلم ظلمات ياللي ظالمني ومضلمين الدنيا في عينيا ومضلميني قلبي غريق، غريق في بحر الشر ومفيش أمان على البر قلبي، قلبي الغريق غريق في بحر الشر ومفيش أمان على البر المر مش بيمر والصبر طعمه أمر ومفيش ياعيني ياعيني مفيش ياعيني مفر الظلم ظلمات ياللي ظالمني ومضلمين الدنيا في عينيا ومضلميني و ياه ساتر على الشر اللي من الأخر على الكره اللي مالي القلب عالآخر على الناس اللي ظالمني ولا شافو إلا خير مني وأدي جزاتي في الأخر".

الأغنية من كلمات وألحان: عزيز الشافعي توزيع موسيقي: أحمد عادل مكساج وماسترنج: هاني محروس موسيقي تصويريه: عزيز الشافعي تنفيذ: أحمد عادل تسجيل ومكساج: جورج يعقوب.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردي" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهني من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذي تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذي كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قيسوني، صفاء الطوخي، محمود حجازي، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.