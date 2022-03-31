إصابة 5 أشخاص وسيدة في حادثي سير متفرقين بالشرقية

أصيب 5 أشخاص وسيدة بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر حادثي سير بمحافظة الشرقية، وتم نقل 3 إلى مستشفى الزقازيق الجامعى والآخرين إلى مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان لتلقي الإسعافات الأولية.

وقع الحادث الأول بطريق مصر إسماعيلية الصحراوي، انقلاب تروسيكل مما أسفر عن إصابة "مصطفى محمد" 19 عاما مقيم المرج، و"محمد خالد" 20 عاما مقيم عين شمس، و"محمد مصطفى" 20 عاما مقيم القاهرة، بسحجات وكدمات وتم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان.

فيما وقع الحادث الثانى أمام كوبرى المرور إثر تصادم سيارة ملاكى بدراجة توك توك، وأسفر عن إصابة كل من "صباح ع" 35 عاما مقيمة، و"إيهاب ع" 75 عاما و"أحمد م ف" 51 عاما جميعيهم مقيين الزقازيق وتم إصابتهم بكدمات وسحجات وتم نقلهم إلى مستشفى الزقازيق الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية.

فيما أشرفت الأجهزة الأمنية على نقلهم وتم رفع أثار الحادثين من الطريق وتسيير الحركة المرورية.