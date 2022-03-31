وزير الطيران: القطاع صمد في مواجهة التحديات العالمية بداية بجائحة كورونا

قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إن القطاع تمكن من الصمود في مواجهة التحديات العالمية كأزمة جائحة كورونا وتداعياتها، ولم يتم الاستغناء عن أي من العاملين في القطاع، خاصة أن أزمة كورونا أظهرت قوة الدولة المصرية وتكاتف جميع جهات الدولة لتخطي تلك الأزمة بدون خسارة.

وأضاف منار أنه بتوجيهات القيادة السياسية والحكومة وجهود جميع العاملين في القطاع، تجاوزنا الأزمة في الوقت الذي أفلست في شركات الطيران المدني في بعض دول العالم، وتمكن الطيران المدني المصري من الصمود واستمرار مشروعات التطوير لزيادة الطاقة الاستيعابية.

جاء ذلك خلال قيام وزير الطيران المدنى باستعراض مجهودات الوزارة في مواجهة الأزمة الحالية (الحرب الروسية الأوكرانية) في اجتماع جمعية الكتاب السياحيين المصريين تحت عنوان “السياحة المصرية في ظل الظروف الدولية الراهنة”، والذى شهد حفل تأبين الكاتب الصحفي جلال دويدار، رئيس الجمعية، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وأدار الاجتماع الكاتب الصحفي صلاح عطية، نائب رئيس الجمعية والقائم بمهام الرئيس.

وأكد وزير الطيران المدنى ، أن الأزمة الروسية الأوكرانية لها تأثير سلبي كبير على قطاع الطيران في دول العالم وفرضت تحديًا جديدًا، مشيرًا إلى أنه مع بداية الأزمة وبتوجيهات من القيادة السياسية تم نقل المصريين العالقين في الدول المجاورة كبولندا وغيرها، وخلال الأزمة جرى نقل 77 ألف مصري على متن 415 رحلة طيران من مختلف دول العالم لاستعادة المصريين العالقين خلال الأزمة، مشيدًا بالتعاون المستمر مع وزارة السياحة والآثار لدفع حركة السياحة والطيران في مصر.