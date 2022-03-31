الخميس 31 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لجنة التحكيم تختتم العرض المسرحى حزام ناسف ببورسعيد

لجنة التحكيم تختتم العرض المسرحي «حزام ناسف» ببورسعيد (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أسدل الستار، على العرض المسرحي “حزام ناسف”، ضمن العروض المسرحية التابعة لفرع ثقافة بورسعيد، تحت إدارة الدكتورة جيهان الملكى التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، بحضور أعضاء لجنة التحكيم، والفنان المطرب إبراهيم عبد القادر، ومدير الشئون الفنية ابراهيم فهمى، ومدير قصر ثقافة بورسعيد الشاعر السيد السمرى وكبار النقاد والفنانين، والعرض من إخراج محمد حسن، وتأليف السيد فهيم.

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وتدور أحداث العرض المسرحي حزام ناسف، عن شاب يدعي يوسف يزج به، ويسقط في التطرف الفكري من صانعي الإرهاب، وذلك بعد فشله في استكمال حلم الزواج من أحد الفتيات التي أحبها، وعدم حصوله على فرصة عمل جيدة، مما جعله يصاب باليأس والإحباط وأصبح فريسة للمتطرفين، وتم تجنيده من قبل الإرهابيين ليقوم بتنفيذ مهمة خاصة وهي تفجير حزام ناسف في أحد تجمعات المواطنين الضحايا الأبرياء.

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وتتطور الأحداث الدرامية بالعرض لتلقي المزيد من الضوء على الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لضحايا الفكر المتطرف ، ويدرك الشاب يوسف كذب وحيل من قاموا بتجنيده من الإرهابيين.

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ويكتشف بطل العرض المسرحي، أن الإرهابيين يقومون بالمتاجرة بالدين لتحقيق مكاسبهم الخاصة، ويرفض استكمال الطريق معهم ويقاوم ليلقى مصيرًا مؤلمًا ويموت في نهاية العرض.

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ويلقي العرض الضوء على استمرار محاولة الإرهاب لتجنيد الشاب ويقع ضحية أخري بين أيديهم، ليكون وسيلة لاستمرارهم في تنفيذ المخطط، ويهدف العرض إلي ضرورة البحث عن الأسباب الحقيقية للخطر حتي يمكن مواجهته. 

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العرض المسرحي حزام ناسف من تمثيل وبطولة، محمد الحليلي، وإيمان ممدوح، وكريم الصفتى، ومحمد متولى، ومحمد سعيد، وبلال سعد، وأحمد شطا، وأحمد عباس، ومها شوقى، وهانى عبد الهادى، ومحمد شعبان، وأحمد جمال، والسيد سليم، ومصطفى جمال، وممدوح المليجي، وأحمد الشامى، محمد ممدوح، والأطفال شهد مدحت، وياسين سامر، ومرام الصفتى، ومحمد الصفتى، ومحمود مدحت، وسعيد محمد، وأسيل سعيد، وحلا هانى، وكرما عبد الرحمن، وديكور أحمد العدوى، وأشعار سامح الرازقى، واستعراضات عمرو عجمي، وألحان وغناء رجب الشاذلى، وشئون هندسية جمال سعيد، وعماد إبراهيم، ومدير الفرقة  ياسر بلبول، ومدير ثقافة بورفؤاد، ومروة المغربى، ومدير الشئون الفنية إبراهيم فهمي، ومدير عام فرع ثقافة بورسعيد الدكتورة جيهان الملكى.

تحقيق كرم اقتصاد طريق المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

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