الخميس 31 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نشرة أخبار العرب| حل البرلمان في تونس وحملة أمنية بالعراق

أرشيفية
أرشيفية

تقدم “الدستور” في نشرة أخبار العرب اليوم، أهم الأحداث العربية وأبرز الأحداث التي وقعت في عدد من الدول العربية اليوم الخميس.

تونس

قال أمين عام اتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي، اليوم الخميس، إن قرار حل البرلمان جاء متأخرًا لكنه كان ضروريًا.

وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، صباح اليوم، أن قرار حل البرلمان جاء متأخرًا لكنه كان ضروريًا، مشيرًا إلى أن الموقف الرسمي للاتحاد من قرار حل البرلمان سيصدر عن اجتماع المكتب التنفيذي الذي سيعقد اليوم الخميس، بحسب تعبيره، وفقًا لإذاعة شمس إف إم التونسي. 

العراق

انطلقت، صباح اليوم الخميس، عملية عسكرية لتأمين سواحل نهر ديالي وصولًا إلى قرى شمال المقدادية.  

ووفقًا لوكالة "بغداد تايمز" العراقية،  ذكر بيان لمديرية إعلام الحشد الشعبي، أن قوة من لواء نداء ديالى و24 في الحشد الشعبي، شرعت في تأمين سواحل نهر ديالي من قرى شروين وصولاً إلى قرى شمال المقدادية.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق، اللواء يحيى رسول، العثور على ثمان عبوات ناسفة وعجلة تحمل عدد كبير من الأسلحة و12 كجم من المتفجرات ووكرين للإرهابيين.

السعودية

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مصحف الحرمين الإلكتروني "للمكفوفين"، لعدد من مصليات المسجد الحرام استعداداً لشهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمصاحف والكتب غازي بن فهد الذبياني، في تصريح اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أن الإدارة العامة للمصاحف والكتب قامت بتخصيص مواقع ودواليب خاصة لمصحف الحرمين الإلكتروني، منها مصلى ذوي الاحتياجات الخاصة الواقع في توسعة الملك فهد وذلك حرصاً منها على أن تكون الخدمات المقدمة في متناولهم.

وأشار إلى أن جهاز المصحف الإلكتروني يسهل للمكفوفين قراءة القرآن الكريم وتدبر آياته، كما يقوم بتحويل أحرف برايل الثابتة إلى متحركة، وتتشكل إلكترونياً حسب آيات القرآن الكريم والأحرف العربية والصفحة، وهو مطابق لمصحف مجمع الملك فهد وذلك في تصميم يساعد الكفيف على الوصول إلى الصفحات والسور والأجزاء بسرعة وسهولة، ويقدم النص الكامل للقرآن باستخدام معايير تقنية لنظام معلوماتي ورقمي.

تونس العراق السعودية مصر العرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

تصريحات صادمة من محمد صلاح عقب فشل تأهل مصر إلى المونديال

«انتشار رائحة غاز في سوهاج».. والمحافظة تكشف السبب وتوجه رسالة للمواطنين

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2022 للشرائح المختلفة

وفاة والدة الإعلامي شريف عامر.. ويعلق: الآن أصبحت شيخًا

ارتفاع شديد بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ27 ساعة المقبلة

«الإفتاء» تنظم احتفالًا رسميًّا مساء الجمعة بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

إعادة تشكيل العالم

حسين دعسة

وسط الحرب الروسية - الأوكرانية.. مسارات للبنك الدولي للاستجابة لأزمة أسعار الغذاء

محمد العسيري

ثقافة الهزيمة وعفريت السنغال

جلال حمام

الترحيب الأوروبى بالمهاجرين الأوكرانيين.. قد لا يدوم!

د. القس صفوت البياضى

أقوال مأثورة تستحق التوقف عندها والتأمل

ماجد حبته

وثيقة سياسة ملكية الدولة

جمال رشدي

الحلم هو طريق النجاح

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

صور

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

متابعة الماتش

محطة تل أبيب

المزيد

الكابينت الإسرائيلي: لا حاجة لإلغاء التسهيلات للفلسطينيين قبل شهر رمضان

نائب رئيس «فتح»: الاحتلال كسياسة ووجود هو الجريمة الكبرى

«الوطنى الفلسطينى»: سياسات الاحتلال لن تفلح فى اقتلاع الشعب من أرضه