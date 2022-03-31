نشرة أخبار العرب| حل البرلمان في تونس وحملة أمنية بالعراق

تقدم “الدستور” في نشرة أخبار العرب اليوم، أهم الأحداث العربية وأبرز الأحداث التي وقعت في عدد من الدول العربية اليوم الخميس.

تونس

قال أمين عام اتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي، اليوم الخميس، إن قرار حل البرلمان جاء متأخرًا لكنه كان ضروريًا.

وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، صباح اليوم، أن قرار حل البرلمان جاء متأخرًا لكنه كان ضروريًا، مشيرًا إلى أن الموقف الرسمي للاتحاد من قرار حل البرلمان سيصدر عن اجتماع المكتب التنفيذي الذي سيعقد اليوم الخميس، بحسب تعبيره، وفقًا لإذاعة شمس إف إم التونسي.

العراق

انطلقت، صباح اليوم الخميس، عملية عسكرية لتأمين سواحل نهر ديالي وصولًا إلى قرى شمال المقدادية.

ووفقًا لوكالة "بغداد تايمز" العراقية، ذكر بيان لمديرية إعلام الحشد الشعبي، أن قوة من لواء نداء ديالى و24 في الحشد الشعبي، شرعت في تأمين سواحل نهر ديالي من قرى شروين وصولاً إلى قرى شمال المقدادية.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق، اللواء يحيى رسول، العثور على ثمان عبوات ناسفة وعجلة تحمل عدد كبير من الأسلحة و12 كجم من المتفجرات ووكرين للإرهابيين.

السعودية

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مصحف الحرمين الإلكتروني "للمكفوفين"، لعدد من مصليات المسجد الحرام استعداداً لشهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمصاحف والكتب غازي بن فهد الذبياني، في تصريح اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أن الإدارة العامة للمصاحف والكتب قامت بتخصيص مواقع ودواليب خاصة لمصحف الحرمين الإلكتروني، منها مصلى ذوي الاحتياجات الخاصة الواقع في توسعة الملك فهد وذلك حرصاً منها على أن تكون الخدمات المقدمة في متناولهم.

وأشار إلى أن جهاز المصحف الإلكتروني يسهل للمكفوفين قراءة القرآن الكريم وتدبر آياته، كما يقوم بتحويل أحرف برايل الثابتة إلى متحركة، وتتشكل إلكترونياً حسب آيات القرآن الكريم والأحرف العربية والصفحة، وهو مطابق لمصحف مجمع الملك فهد وذلك في تصميم يساعد الكفيف على الوصول إلى الصفحات والسور والأجزاء بسرعة وسهولة، ويقدم النص الكامل للقرآن باستخدام معايير تقنية لنظام معلوماتي ورقمي.