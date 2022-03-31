الخميس 31 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إعادة إطلاق مجموعة الصداقة البرلمانية «المصرية - الكندية»

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد

استضاف السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر في كندا أمس الأربعاء، حفل عشاء بدار سكن السفير المصري فى أوتاوا، بمناسبة إعادة إطلاق مجموعة الصداقة البرلمانية “المصرية - الكندية”، بتشكيلها الجديد.
وأعرب "أبوزيد" عن سعادته البالغة بإعادة تشكيل مجموعة الصداقة خلال الدورة البرلمانية الجديدة للمرة الثانية، بعضوية تضم أكثر من 30 برلمانيا من أبرز أعضاء مجلسي العموم والشيوخ الكنديين، ومن مختلف الأحزاب السياسية على الساحة الكندية.
وكشف أن التشكيل الجديد لمجموعة الصداقة الكندية-المصرية يعكس بكل وضوح أهمية وثقل العلاقات بين مصر وكندا، والرغبة في استمرار الارتقاء بها، حيث تضم في عضويتها السكرتير البرلماني لرئيس الوزراء "جاستن ترودو" والسكرتير البرلماني لوزيرة الخارجية، ورئيسي لجنة الشئون الخارجية بمجلسي العموم والشيوخ، بالإضافة إلى رئيسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى نخبة متميزة من أعضاء البرلمان من الحزب الليبرالي وحزب المحافظين وحزب الكتلة الكيبيكية والحزب الديمقراطي الجديد وحزب الخضر.
وقدم سفير مصر في كندا الشكر خلال اللقاء للنائب زياد أبو لطيف للجهود الكبيرة التي قام بها لتعزيز الشراكة الكندية - المصرية خلال رئاسته لمجموعة الصداقة في أول تشكيل لها خلال الدورة البرلمانية السابقة، وهنأه على إعادة انتخابه رئيسا للمجموعة، مؤكداً على الأهمية الكبيرة التي تضطلع بها الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الدول والشعوب، لاسيما في هذا التوقيت الذي يشهد العالم فيه المزيد من الاضطرابات وعوامل عدم الاستقرار.
ومن جانبهم، أعرب البرلمانيون الكنديون عن تشرفهم بعضوية مجموعة الصداقة مع أكبر دولة عربية، ودولة بحجم وثقل مصر إفريقيا وشرق أوسطيا، وتطلعهم إلى تشكيل مجموعة صداقة مناظرة في البرلمان المصري، كي يبدأ العمل على الفور من أجل تعزيز العلاقات البرلمانية وتبادل الزيارات.

أوتاوا البرلمانية الكندية-المصرية مصر كندا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

«انتشار رائحة غاز في سوهاج».. والمحافظة تكشف السبب وتوجه رسالة للمواطنين

تصريحات صادمة من محمد صلاح عقب فشل تأهل مصر إلى المونديال

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2022 للشرائح المختلفة

ارتفاع شديد بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ27 ساعة المقبلة

رفع حطام انقلاب أتوبيس مدرسة بمحور جوزيف تيتو

ضبط عاطل بحوزته كمية كبيرة من مخدر «البودر» بـ«15 مايو»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

إعادة تشكيل العالم

حسين دعسة

وسط الحرب الروسية - الأوكرانية.. مسارات للبنك الدولي للاستجابة لأزمة أسعار الغذاء

محمد العسيري

ثقافة الهزيمة وعفريت السنغال

جلال حمام

الترحيب الأوروبى بالمهاجرين الأوكرانيين.. قد لا يدوم!

د. القس صفوت البياضى

أقوال مأثورة تستحق التوقف عندها والتأمل

ماجد حبته

وثيقة سياسة ملكية الدولة

جمال رشدي

الحلم هو طريق النجاح

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

صور

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

متابعة الماتش

محطة تل أبيب

المزيد

نائب رئيس «فتح»: الاحتلال كسياسة ووجود هو الجريمة الكبرى

«الوطنى الفلسطينى»: سياسات الاحتلال لن تفلح فى اقتلاع الشعب من أرضه

الرئيس الإسرائيلي يزور الأردن.. وعبد الله الثاني: يجب العمل لتحقيق السلام