ضبط عاطلين بكمية كبيرة من «الفودو» في التبين

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط عاطلين، قبل ترويج كمية من الفودو المخدر على المتعاطين، بمنطقة التبين.

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة التبين، مفادها قيام كل من "ف. ج"، و"إ.ع"، ومقيمين بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذين من محل سكنهما مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبط المتهمين وبتفتيشهما عثر بحوزتهما، على كمية من الفودو المخدر ومبلغ مالي.

وبمواجهتهم اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة للتحقيق.