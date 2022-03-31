الخميس 31 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«شينخوا الصينية» تبرز جهود مصر لحل الأزمة الروسية الأوكرانية

اوكرانيا
اوكرانيا

ثمنت وكالة شينخوا الصينية جهود مصر لحل الأزمة الروسية الأوكرانية، وأبرزت الاتصال الهاتفي الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهو الثاني في أسبوع واحد، ناقش خلاله "تطورات الأزمة الأوكرانية".

وقالت الوكالة لقد  تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء ، للمرة الثانية، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث ناقشا الطرفان "تطورات الأزمة الأوكرانية".

وقال المتحدث باسم الرئاسة، بسام راضي في بيان: إن زيلينسكي أطلع السيسي على آخر تطورات مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا في محاولة لإنهاء الصراع الحالي.

وأكد الرئيس السيسي، خلال المحادثة، أهمية معالجة كافة الوسائل التي تؤدي إلى التهدئة والحل السلمي للصراع.

وأكد السيسي حرص مصر على بذل كل الجهود سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي، للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة، بحسب الرئاسة المصرية.

بدأ الصراع الروسي الأوكراني الجاري في 24 فبراير عندما سمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ "عملية عسكرية خاصة" ضد أوكرانيا.

انخرط الجانبان مؤخرًا في مفاوضات السلام التي ترعاها تركيا ، لكن لم يتم تحقيق أي اختراق بعد.

يأتي هذا فيما قالت روسيا، إنها عرضت وقفًا لإطلاق النار في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة صباح الخميس من أجل إجلاء المدنيين.

وقال الميجور جنرال ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز الدفاع الوطني الروسي، مساء الأربعاء، وفقًا لوكالة انترفاكس، إن "القوات الجوية الروسية تعلن- بشكل خاص لأهداف إنسانية- وقفًا لإطلاق النار يوم 31 مارس، اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا (0800 بوقيت جرينتش).

ويهدف وقف إطلاق النار المؤقت إلى السماح للمدنيين بالفرار من المدينة الساحلية المحاصرة الواقعة على بحر أزوف أولًا إلى بيرديانسك في الغرب ثم  إلى زاباروجيا.

ولدى الجانب الأوكراني وقتًا حتى الساعة السادسة من صباح الخميس لإعلان وقف لإطلاق النار وإبلاغ روسيا والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بشكل مكتوب، وقد تبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بإفساد عمليات إجلاء سكان ماريوبول. 

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