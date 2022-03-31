الخميس 31 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

منتدى شباب وسط وغرب الدلتا «الجمهورية الجديدة.. والحلم والأمل.. والعلم والعمل».. اليوم بطنطا

وزير الرياضة
وزير الرياضة

ينطلق اليوم الخميس، منتدى شباب وسط وغرب الدلتا، تحت شعار "الجمهورية الجديدة، والحلم والأمل، والعلم والعمل"، بقاعة المؤتمرات بالمجمع الطبي بجامعة طنطا، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ونفين القباج وزيرة التضامن، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ويشارك بالحدث شباب برلمان 5 محافظات (الإسكندرية- الغربية- البحيرة- كفر الشيخ- مطروح)، بحضور محافظين هذه الأقاليم، ووكلاء وزارات ومديري مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، بمشاركة 800 شابًا وشابة من برلمان شباب هذه المحافظات.

ومن المحاور الرئيسية للمنتدي الأول لبرلمان شباب وسط وغرب الدلتا سيكون مناقشة ملفات مبادرة “حياة كريمة وشبكة الطرق الجديدة والإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات والمشروعات القومية داخل المحافظات”، وكذلك الجمهورية الجديدة وتمكين الشباب، ودور مؤسسات المجتمع المدني داخل المجتمع في إطار إعلان عام ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدني، والمنتدي الأول لبرلمان الشباب وسط وغرب الدلتا، يأتي برعاية وحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ونفين القباج وزيرة التضامن، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومحافظي إقليم وسط وغرب الدلتا، وبضيافة طارق رحمي محافظ الغربية.

يذكر أنه جري عدة لقاءات تحضيرية لهذا المنتدي بحضور أحمد عفيفي وكيل الوزارة، ويسري الديب القائم بأعمال مديرية الشباب والرياضة بالغربية، ومحمود ممتاز مدير العلاقات العامة بديوان المحافظة، وسامح خضر مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى ومحمد الجوهرى مسئول شئون برلمان الشباب، بحضور ممثلي الوزارة راندا البيطار مدير عام برلمان الطلائع والشباب، وعاطف سالم مدير إدارة برلمان الطلائع ، وأسامة الصياد مدير إدارة برلمان الشباب وتم وضع آليات محددة توضح أجندة عمل المنتدي، المسؤوليات لجميع الأطراف الشريكة من المحافظات المشاركة، للخروج بتوصيات نابعة من الشباب يتم عرضها فى ختام المنتدى، كذلك متابعة التنفيذ وعمل زيارات للتحاور مع الشباب المشارك من المحافظات.

منتدى شباب وسط وغرب الدلتا الجمهورية الجديدة والعلم والعمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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