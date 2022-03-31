«أوقاف الإسكندرية» تتسلم 5500 شنطة مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية
تسلمت مديرية أوقاف الإسكندرية، بقيادة الشيخ سلامة عبدالرازق، اليوم، 5500 شنطة مواد غذائية، بالإضافة إلى الدفعة السادسة من لحوم صكوك الإطعام، بواقع 4 أطنان، ليكون إجمالي ما وصل إلى المحافظة حتى الآن 16 طنًا.
جاء ذلك بحضور اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، نائبا عن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وبحضور الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة بالتعاون مع المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي.
وتأتي هذه الدفعات في إطار مشروعات الأوقاف الوطنية والاجتماعية، التى أطلقها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لإعانة ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية بصورة كريمة.
وقد وجه اللواء خالد جمعة والدكتورة ماجدة جلالة لوزير الأوقاف على اهتمامه بمحافظة الإسكندرية، وشعبها وعلى ما يبذله من جهد، مؤكدين على أن هذه المساعدات تصل إلى مستحقيها بدقة متناهيه وبصورة كريمة وعادلة.