«أوقاف الإسكندرية» تتسلم 5500 شنطة مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

تسلمت مديرية أوقاف الإسكندرية، بقيادة الشيخ سلامة عبدالرازق، اليوم، 5500 شنطة مواد غذائية، بالإضافة إلى الدفعة السادسة من لحوم صكوك الإطعام، بواقع 4 أطنان، ليكون إجمالي ما وصل إلى المحافظة حتى الآن 16 طنًا.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، نائبا عن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وبحضور الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة بالتعاون مع المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي.

اوقاف الإسكندرية تتسلم شنط مواد غذائية

وتأتي هذه الدفعات في إطار مشروعات الأوقاف الوطنية والاجتماعية، التى أطلقها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لإعانة ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية بصورة كريمة.

اوقاف الإسكندرية تتسلم شنط مواد غذائية

وقد وجه اللواء خالد جمعة والدكتورة ماجدة جلالة لوزير الأوقاف على اهتمامه بمحافظة الإسكندرية، وشعبها وعلى ما يبذله من جهد، مؤكدين على أن هذه المساعدات تصل إلى مستحقيها بدقة متناهيه وبصورة كريمة وعادلة.



اوقاف الإسكندرية تتسلم شنط مواد غذائية

اوقاف الإسكندرية تتسلم شنط مواد غذائية