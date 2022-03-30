الخميس 31 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نجاح تجربة طوارئ جزئية بمطار مرسى مطروح (صور)

جانب من التجربة
جانب من التجربة

أجرى مطار مرسى مطروح الدولي تجربة طوارئ ناجحة وذلك في إطار سيناريو وجود حقيبة مجهولة مشتبه فيها بصالة الوصول.

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بدأت التجربة أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الرحلة القادمة من مطار روما إلى مطار مرسى مطروح.

ووصل بلاغ لأحد منسقي الصالة عن وجود حقيبة مشتبه بها بدون صاحب في صالة الوصول، على الفور قام (cco) بإخطار الطيار أشرف السيد مدير مطار مرسي مطروح الدولي الذي قام بتفعيل مركز عمليات الطوارئ الثابت والذي قام بتنفيذ مخطط سريان البلاغات مع الجهات المعنية بإدارة الأزمات بالمطار والجهات الخارجية المختصة.

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على الفور، تحركت الفرق التنفيذية المختصة (المفرقعات، مجموعة الخيام، الفرق الطبية، الكردون) للتعامل مع الموقف، وذلك في إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بتنفيذ تشريعات المنظمة الدولية للطيران المدنى (الايكاو) وسلطة الطيران المدنى، ومن منطلق التدريب المستمر على إدارة الأزمات للمطارات المصرية وزيادة القدرة على مواجهة الأحداث الطارئة بكفاءة.

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من جانبه، أكد المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن التدريب المستمر يعمل على زيادة قدرة المطار على مواجهة الأزمات والسيطرة عليها بسرعة واتقان للحفاظ على أكبر هدف وهو الحفاظ على الأرواح والممتلكات وعلى جميع المطارات المصرية ضمن قواعد المنظمة العالمية للطيران المدني "إيكاو" وتعليمات سلطة الطيران المدنى المصرية والتى تفرض إعداد تنفيذ تدريب طوارئ شامل لتدريب الجهات العاملة في المطار ومجابهة.

وأعرب الطيار أحمد منصور عن أهمية تجارب الطوارئ وحرص الشركة على تنفيذها فى المواعيد المحدد لكل مطار ويتم تنفيذ تجارب الطوارئ بحد أدنى مرتين كل عام يتم من خلالها اختبار مدى كفاءة خطة طوارئ المطار من خلال قياس سرعة استجابة جميع الجهات المشاركة في الأزمة، وزيادة القدرة على مواجهة الحالات والأحداث الطارئة بكفاءة.

مرسي مطروح الدولي مطار روما الدولي تجربة طوارئ نجاح تجربة طوارئ جزئية تجربة طوارئ جزئية

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وائل لطفي

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