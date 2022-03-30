أهالى «طبلوها» بالمنوفية يشيعون جثمان الضحية السابعة للهجرة غير الشرعية

شيع المئات من أهالي قرية طبلوها التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، في جنازة مهيبة الضحية السابعة لمركب الهجرة غير الشرعية والذي غرق أثناء رحلته من ليبيا لإيطاليا منذ أكثر من أسبوعين، بعد عودته من ليبيا وتعرف ذووه عليه، وسط حالة من الحزن الشديد على كافة المتواجدين، ودعوات لتحكيم العقل وعدم المخاطرة بالسفر خلال مراكب الهجرة غير الشرعية.

ووصل الجثمان السابع من مركز تلا لشاب يدعى عبد الحميد الجزار من قرية طبلوها، حيث أدى المئات صلاة الجنازة في المسجد الكبير، وبعد ذلك تم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة، وسط حالات انهيار من أفراد أسرته وأصدقائه ممن حرصوا على الحضور.

وأكد الحضور على حسن أخلاق المتوفي وسمعته الطيبة، وأنه كان يحلم بالسفر للخارج رغم المخاطرة من أجل الإنفاق على أسرته.

وكان قد شيع المئات من أهالي مركز تلا التابع لمحافظة المنوفية منذ أيام، جثامين 6 شباب من ضحايا حادث غرق أحد مراكب الهجرة غير الشرعية في مدينة طبرق الليبية.

ووسط حزن عارم من الأهالي أدى المئات صلاة الجنازة بالمسجد الكبير بتلا على الضحايا وهم: خالد محروس وعلاء البياع وأحمد زيدان وسمير شمس في مسجد الشيخ فؤاد بجوار مقابر مدينة تلا التي تم دفن الجثامين بها.