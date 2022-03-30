توجيه مهم من وزير التعليم لطلاب الصف الثانى الثانوى

شرح د. طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لطلاب الصف الثاني الثانوي، طريقة تعلَّم كيفية استخدام المعادلة: m/Vρ = لحساب كثافة المواد والأجسام المختلفة.

جاء ذلك من خلال مصادر «نجوى ليمتد»، عبر منصة إدارة التعلُّم LMS على بنك المعرفة المصري: https://bit.ly/35DndUo

وأعلنت وزارة التعليم عن مواعيد امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة 2021،2022، موضحة أنها تنطلق 11 يونيو 2022، وفى الدور الثانى السبت الموافق 13 أغسطس 2022، وذلك فى كتاب التعليمات وإجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022، والذي تم تعميمه على المديريات التعليمية.

أوضحت الوزارة أنه يسمح للطالب بأداء امتحان الثانوية العامة 4 سنوات، موضحة أنه لا يحق للطالب الراسب دخول الامتحان سوى في المواد الراسب فيها فقط، كما أنه يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي الذي أتم دراسة المواد المقررة بالشعبتين الأدبية والعلمية، ويحسب للطالب الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.

أكدت الوزارة أن الطالب الراسب في أكثر من مادتين لا يسمح له بأداء تلك المواد في الدور الثاني، وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي إذا لم يستنفد عدد مرات الرسوب وتحسب له الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في هذه المواد، أما الطالب الذي يرسب في مادتين على الأكثر يتاح له الدخول لامتحانات الدور الثاني بنصف الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في تلك المواد مع الاحتفاظ بالدرجات الكاملة التي حصل عليها في المواد التي اجتازها في امتحانات الدور الأول.