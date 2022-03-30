وزير التعليم يعلن جدول ورش العمل ببنك المعرفة المصري

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للطلاب الجامعيين والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، جدول ورش العمل ببنك المعرفة المصري.

وقال وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تعرف على الجدول الأسبوعي لورش عمل بنك المعرفة المصري المجانية للفترة من 29 مارس حتى 4 أبريل.

وذلك من خلال رابط جميع ورش عمل بنك المعرفة المصري: https://www.ekb.eg/ar/events

وكانت، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة، 2021،2022، موضحة أنها تنطلق 11 يونيو 2022، وفى الدور الثانى السبت الموافق 13 أغسطس 2022. جاء ذلك فى كتاب التعليمات وإجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022، والذى تم تعميمه على المديريات التعليمية.

وأوضحت الوزارة أنه يسمح للطالب بأداء امتحان الثانوية العامة 4 سنوات، موضحة أنه لا يحق للطالب الراسب دخول الامتحان سوى في المواد الراسب فيها فقط، كما أنه يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي الذي أتم دراسة المواد المقررة بالشعبتين الأدبية والعلمية، ويحسب للطالب الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.

وأكدت الوزارة أن الطالب الراسب في أكثر من مادتين لا يسمح له بأداء تلك المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي إذا لم يستنفد عدد مرات الرسوب وتحسب له الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في هذه المواد، أما الطالب الذي يرسب في مادتين على الأكثر يتاح له الدخول لامتحانات الدور الثاني بنصف الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في تلك المواد مع الاحتفاظ بالدرجات الكاملة التي حصل عليها في المواد التي اجتازها في امتحانات الدور الأول.