الأربعاء 30 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ننشر أبرز قرارات «تنفيذي كفر الشيخ» في جلسته الشهرية

تنفيذي كفر الشيخ
تنفيذي كفر الشيخ

وافق المجلس التنفيذي المنعقد بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على إنشاء مركز علاج طبيعي بالدور الأول علوي بمبنى جمعي الهلال الأحمر المصري، كما وافق المجلس على إنشاء محطة رفع صرف صحي الواقعة بالحوض القبلي ناحية عزبة الشهيد نصر على مساحة 300 متر، كما وافق المجلس على تجديد الترخيص بإنشاء معهد الروضة بقرية الغبايشة بمركز سيدي سالم على مساحة 5071 م.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة ، والعميد أحمد ، المستشار العسكري، واللواء هشام مطر ، مساعد مدير أمن كفر الشيخ ، وأحمد إسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.

كما وافق المجلس التنفيذي لشركة دسوكو للبترول على البدء في حفر بئر على مساحة 3 أفدنة و19 قيراطا توسعة للبئر الحالي بجمعية السبعين الزراعية بمنطقة اصلاح شالما بمركز سيدي سالم.

كما وافق المجلس على تخصيص 225 مترً داخل الحيز العمراني بقرية الخادمية لإقامة مشروعات ذات نفع عام بتخصيص الدور الأول لإنشاء بنك ناصر الاجتماعي فقط على مساحة 205 متر تقريبا بقيمة إيجارية، وفقا لما تحدده اللجان المختصة على أن يتم البناء الدور الأرضي لدار المناسبات مشروعات خدمية للقرية,وتظل بقية المساحة المجاورة ملكا للوحدة المحلية.

فيما أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه قد تم الانتهاء من استعدادات المحافظة لشهر رمضان المبارك،  مستعرضًا الجهود التي تتم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بهدف توفير السلع المختلفة للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة وإقامة المزيد من المعارض والشوادر التي من شأنها أن تحقق هذا الهدف.

وأكد المحافظ، أنه قد تم افتتاح عدد من أفرع معرض "أهلا رمضان" بجانب المنافذ الثابتة والمتحركة التي تنفذها مديريتي التموين والزراعة ومنافذ القوات المسلحة، بالإضافة إلى منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية لطرح السلع بأسعار تناسب الجميع.

وأضاف نور الدين أنه أيضا جارٍ افتتاح عدد آخر بمدن كفر الشيخ، مشيرًا إلى استمرار حملات الرقابة على الأسواق وتكثيفها خلال هذه الفترة بما يضمن عدم تخزين السلع واحتكارها ومواجهة أى ظواهر سلبية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وخطة الدولة لمكافحة الغلاء بالتصدي لجشع التجار.

تنفيذي بنك ناصر كفر الشيخ قرارات التموين

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وائل لطفي

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