الأربعاء 30 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022.. كواليس شخصية عصام السقا بـ«يحيى وكنوز»

الفنان عصام السقا
الفنان عصام السقا

شارك الفنان عصام السقا، جمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي ومواقع السوشيال ميديا "فيسبوك" صورة من كواليس تسجيل شخصيته الجديدة التي سيظهر بها ضمن أحداث مسلسل "يحيى وكنوز" وهو أول مسلسل انيميشن في الوطن العربي عامًة ومصر خاصًة.
وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على الصورة: "مستر عصام مدرس التاريخ".

ويجسد الفنان عصام السقا، شخصية «الأستاذ عصام»، مدرس التاريخ الذي يصطحب «يحيى» فى عدد من المغامرات، ويؤدى دور الناصح ومصدر المعلومات للبطلين «يحيى وكنوز»

وانتهي صنّاع أول مسلسل "انيميشن" في مصر والوطن العربي "يحيي وكنوز" من 70% من مشاهد المسلسل،  حيث يعكف المخرج محمد عيد، ومهندس الصوت إيهاب أمين، ورامي عيد،  مدير وحدة الجرافيك في العمل على الانتهاء منه قبل انتهاء شهر رمضان المبارك 2022.

وكشفت مصادر مقربة لـ"الدستور"، أن الفنان أحمد السقا سيلعب شخصيتين رئيسيتين فى المسلسل هما الملك أحمس، وتحتمس الثالث، كما سيجسد الفنان أشرف عبدالباقى شخصية الملك خوفو، والفنانة إسعاد يونس شخصية الملكة حتشبسوت، والفنان علاء مرسى شخصية «سينو»، والمسلسل إنتاج شركة «هاشتاج ميديا»، وتأليف محمد عدلى، وإخراج محمد عيد.

وعمل كلٍ من الدكتور خالد غريب أستاذ آثار وحضارة مصر القديمة كلية الاثار جامعة القاهرة، دكتور عادل نصر الدين مدرس اثار وحضارة مصر القديمة كلية الاثار جامعة القاهرة، كمصادر رسمية، ومراجعة تاريخية في مسلسل "يحيى وكنوز".

مسلسل يحيى وكنوز 


وطرحت قناة "دي إم سي"، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وموقع التغريدات المصغر "تويتر"، التريلر للمسلسل الكرتوني "يحيى وكنوز"، والذي سيشارك فيه عدد كبير من نجوم مصر.

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مع البرومو التشويقي للمسلسل الكرتوني "يحيي وكنوز"، وظهر من خلال التريلر أن الفترة الزمنية للمسلسل هي عصر الأسرار القديمة، مع وجود عدد من الأحداث المهمة التاريخية.

مغامرات يحيى وكنوز  في رمضان 2022، وهي أول مسلسل "أنيميشن" يوثق حدث حضاري عظيم تم على أرض مصر، بمشاركة كِبار النجوم، من بينهم الفنانة إسعاد يونس والفنان أحمد السقا و الفنان ياسر جلال ، والفنان عصام السقا والفنان أحمد العوضي والفنان أشرف عبد الباقي، والفنان علاء مرسي، والفنان سامي مغاوري، والأطفال زياد وبثينة ( يحيى وكنوز).

يُجدر الإشارة إلى أن المسلسل الكرتوني "يحيي وكنوز"، من إنتاج/ هاشتاج ميديا،  وتأليف محمد عدلي، ومن إخراج/ محمد عيد وإخراج شريط الصوت  وأداء ممثلين/ عماد إسماعيل ومشرف عام على الإنتاج إسلام عبد الحكيم.

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وائل لطفي

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