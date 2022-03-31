قد تكون خطرًا صحتك.. هل من الجيد تخزين الأدوية فى الثلاجة؟

يعتقد الكثير من الناس أنه يجب تخزين الأدوية في الثلاجة لإبقائها فعالة لفترة طويلة، فهل هي فكرة جيدة حقًا الاحتفاظ بجميع الأدوية الخاصة بك في الثلاجة بدلاً من داخل خزانة الأدوية؟

أوضح الأطباء بموقع "medicalnewstoday" الطبي، أنه بشكل عام، يجب حفظ الأدوية في مكان بارد وجاف، وفي معظم الأحيان، يتم ذكره بوضوح على العبوة بأحرف كبيرة حتى لا يغفلها المستهلكون.

يقول الخبراء إن تبريد أنواع معينة من الأدوية هو فكرة سيئة وغير صحية، حيث إن تقلب درجات الحرارة داخل الثلاجة قد يؤثر في الواقع سلبًا على فاعلية بعض الأدوية، ففي كل مرة يتم فيها إخراج حاويات الأدوية من الثلاجة وفتحها، قد يتشكل التكثيف ويتلفها ويجعلها غير صالحة للاستخدام.

ومع ذلك، هناك بعض الأدوية التي تحتاج حقًا إلى التبريد، حيث ستعرف بالتأكيد أنه يجب حفظها في الثلاجة لأنه سيتم إخراجها من الثلاجة وبالتالي تشعر بالبرودة عند لمسها عند شرائها من الصيدلية، بالإضافة إلى ذلك، سيذكرك الصيدلي بتبريدها.

ما هي الأدوية التي يجب أن تحفظ بالثلاجة؟

كما أن هناك بعض الأدوية التي يجب حفظها داخل الثلاجة، وتشمل قوارير الأنسولين وحقن الهرمونات المستخدمة أثناء الإخصاب في المختبر أو التلقيح الاصطناعي، بالإضافة إلى عدد قليل جدًا من الأدوية التي تتطلب التجميد واللقاحات والتطعيمات.

ونوه الأطباء، إلى أنه إذا لم يكن هناك شيء على العبوة يشير إلى أن الدواء يحتاج إلى التبريد، فلا تحتفظ به داخل الثلاجة، فكل ما عليك القيام به بدلاً من ذلك هو الاحتفاظ به في مكان بارد وجاف، وخزانة الأدوية الخاصة بك مثالية لمثل هذه الوظيفة، كما أنه ليس من الجيد وضع الأدوية في مكان يتعرض لضوء الشمس بشكل مستمر.

وأشار الأطباء إلى أن الفيتامينات المتعددة بكميات كبيرة يمكنك الاحتفاظ بها داخل ثلاجتك في جميع الأوقات، ما عليك القيام به وفقًا للخبراء، هو وضع يديك على وعاء صغير محكم الغلق ووضع عدد قليل من أقراص الفيتامينات فيه، بما يكفي لمدة أسبوعين على سبيل المثال، احتفظ دائمًا بهذه الحاوية في مكان بارد وجاف، واترك الحاوية الأكبر في الثلاجة، فبهذه الطريقة، لن تضطر إلى فتح الحاوية الكبيرة للفيتامينات المتعددة باستمرار والمخاطرة بإتلاف محتوياتها الثمينة بسبب التكثيف.