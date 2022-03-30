الأربعاء 30 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تحصين 3.8 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

د.عبد الحكيم محمود
د.عبد الحكيم محمود

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت 15 مارس 2022 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

أوضح التقرير أنه تم تحصين مليون و987 ألفا و87 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم مليون و19 ألفا و557 رأس أبقار، 537 ألفا و95 رأس جاموس، 382 ألفا و26 رأس أغنام، 48 ألفا و409 رأس ماعز" حتى 29 مارس الجاري.

وتحصين مليون 860 ألف و477 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " 924 ألفا و565 رأس أبقار، 531 ألفا و129 رأس جاموس، 355 ألفا و540 رأس أغنام، 47 ألفا و144 رأس ماعز، 2099 راس جمال" حتى 29 مارس الجاري أيضا.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.

الزراعة تحصين أكثر حماية مصر مليون مرضى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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