الأربعاء 30 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس «الأعلى للإعلام» يبحث مع السفير الكازاخستاني سبل التعاون الإعلامي

كرم جبر
كرم جبر

استقبل الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، السفير خيرات لاما شريف، السفير الكازاخستاني لدى مصر، والوفد المرافق له، وتم خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الإعلامي.

واستهل الكاتب الصحفي كرم جبر، اللقاء، بالترحيب بالسفير الكازاخستاني، والوفد المرافق له، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين قوية وراسخة وممتدة على مدار سنوات.

وأشار إلى أهمية التعاون بين الجانبين في المجال الإعلامي، لتحقيق أقصى استفادة لمواطني البلدين، مشيرًا إلى اهتمام الدولة المصرية بنقل خبراتها في مجال الإعلام إلى دولة كازاخستان.

من جهته، أشاد السفير خيرات لاما شريف، بالعلاقات الطبية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والرئيس الكازاخستاني قاسم جومرت توكاييف، وأبدى ترحيبه بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين واستعداد بلاده لتوقيع برنامج تعاون طموح في كل المجالات.

وأضاف أن بلادة تنوي تنظيم احتفالات كبيرة بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كذلك سيتم تنظيم احتفالات كبيرة في مصر خلال العام المقبل بمناسبة الذكرى الـ 800 لميلاد السلطان المملوكي الظاهر ركن الدين بيبرس.

وأوضح أن بلاده تأتي في المرتبة الرابعة من حيث تدفق السياحة إلى مصر، ويبلغ عدد السائحين نحو 150 ألف سائح كازاخي، مشيرا إلى أن مدينة شرم الشيخ تستحوذ على النصيب الأكبر من حركة السياحة من السوق الكازاخي، لذلك سيتم افتتاح قنصلية كازاخية خلال نوفمبر المقبل.

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