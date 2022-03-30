محافظ المنوفية ونائب وزير الاتصالات يبحثان خطة التطوير المؤسسى والتحول الرقمى

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي اجتماعاً موسعاً لمناقشة خطة التطوير المؤسسي والتحول الرقمي بالمحافظة في ضوء تنفيذ مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتفعيل منظومة التحول الرقمى بكافة المؤسسات الحكومية، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، والمهندسة راندا إمام مدير الإدارة العامة لتنفيذ البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والأستاذ إبراهيم والاش مدير المشروعات بالتطوير المؤسسى، والأستاذ ممدوح سمير مسئول قاعدة بيانات الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، ومديرى المديريات الخدمية ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمحافظة، ومدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمى بالديوان العام.

ورحب محافظ المنوفية مجدداً بنائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أرض المنوفية العريقة، مقدماً التهنئة للحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، مشيداً بمستوى التنسيق الكامل بين المحافظة ووزارة الاتصالات لتطبيق منظومة التحول الرقمى ، مؤكداً دعمه الكامل لوزارة الاتصالات في تنفيذ مخططاتها لتنفيذ البنية الأساسية والمعلوماتية لمنظومة التحول الرقمى، وأشار المحافظ إلى أنه تم توفير (42) تابلت لمنظومة المتغيرات المكانية ضمن إستراتيجية التحول الرقمى بالمحافظة ، هذا وقد تناول الإجتماع استعراض فيديو عن جهود وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ مستهدفات مصر الرقمية والتحول الرقمى وخطة الوزارة لتهيئة العاملين بالمحافظة لأعمال التحول الرقمي وذلك للوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج.

وفى كلمتها أعربت المهندسة غادة لبيب عن سعادتها بالتواجد في محافظة المنوفية ونقلت تحيات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات لمحافظ المنوفية وتقديره وشكره على دعمه الكامل في تنفيذ خطط الوزارة ، كما أكدت على أهمية التعاون بين كافة مؤسسات المحافظة من الجهاز الحكومى وبالاشتراك مع منظمات المجتمع المدنى لإنجاح المنظومة، مشيرة إلى أن زياتها اليوم للمنوفية تأتى باعتبارها محافظة نشطة وواعدة فضلاً عن أنها تحتل مكانة رائدة ومتميزة في نسب تعليم سكانها ، وكذا التعرف على العقبات وتذليلها من أجل تهيئة البنية الأساسية لتنفيذ منظومة التحول الرقمى، لافتة إلى أن الوزارة تقوم بالعديد من المبادرات لضمان التوسع في منظومة التحول الرقمى، كما تتبنى الوزارة خطة طموحة لرقمنة جميع محافظات الجمهورية وخاصة القرى التى تشملها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأن القيادة السياسية تولى إهتماماً في دعم منظومة التحول الرقمى من خلال الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة والإنتقال إلى التطبيقات الإلكترونية الحديثة (اللاورقية ).

واستكملت المهندسة غادة لبيب حديثها عن إلقاء ورشة حول التطوير المؤسسى في إستراتيجية مصر الرقمية وتأثيراته في الارتقاء بمنظومة العمل داخل المؤسسات والهيئات الحكومية، وأوضحت بأنه تم تغيير مفهوم الامن القومى للدولة المصرية من تأمين الحدود إلى الأمن المعلوماتى والسيبرانى، مما يبرهن على أهمية الدور الحيوى للتحول الرقمى في تأمين البيانات والمعلومات وحماية المواطنين من التلاعب والنصب الإلكترونى، وأشارت إلى أن الوزارة قامت بإنشاء اول منظومة رقمية بمحافظة بورسعيد ، موضحة بان جائحة كورونا ألقت بظلالها على العالم بأثره وعلى المجتمع المصرى بصفة خاصة وأصبح العالم أكثر تشابكاً وتعقيداً الأمر الذى يحتم علينا إستخدام منظومة التحول الرقمى.

وقام محافظ المنوفية ونائب وزير الإتصالات بتسليم شهادات برنامج أساسيات التحول الرقمى والموظف الحكومى المحترف بكافة الجهات الحكومية بالمحافظة ضمن منظومة التحول الرقمى.

وفى ذات السياق قام الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ ، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الإتصالات بزيارة ميدانية لمنطقة المنوفية الأزهرية ، وكان في إستقبالهم فضيلة الشيخ عبدالعزيز النجار رئيس الإدارة المركزية ، وتم تسليم شهادات الدورة التدريبية لبرنامج " السلوك التكنولوجى " وأشارت المهندسة غادة إلى أن هناك تنسيق كامل مع مشيخة الأزهر الشريف للتوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمى بكافة المعاهد الأزهرية ، حيث من المستهدف تدريب (13) ألف معلم ومعلمة من خلال 5 قاعات تدريب معدة بأحدث الأجهزة والمعدات الحديثة ضمن المنظومة، كما تم حضور فعاليات التدريب الختامى للبرنامج التنموى الأمن السيبرانى ، وتسليم الشهادات للمتدربين بمركز الدراسات الوطنية والإبداع.

ومن جانبه ثمن محافظ المنوفية جهود وزارة الاتصالات في دعم برامج التحول الرقمى وتنفيذ إستراتيجية مصر الرقمية للتنمية الشاملة والمستدامة، مشيراً إلى أن استخدام التكنولوجيا ُيعد وسيلة للتغيير ويسهم في التخطيط والقيادة والتنظيم والحوكمة ، وأكد المحافظ على أهمية تواجد المنوفية في كافة برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية التى تنفذها الوزارة بهدف إحداث تطور شامل بمختلف القطاعات بما يعود بالنفع على أهالى المحافظة.