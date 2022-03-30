أبرز أغاني شهر رمضان المبارك لعام 2022

أيام قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان المبارك 2022، مما دفع الكثير من الجمهور للبحث عبر موقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث "جوجل" عن أغاني رمضان لهذا العام.

أبرز أغاني رمضان 2022

أغنية "حب الله"

طرح المطرب والملحن أحمد زعيم، شهر رمضان المقبل 2022، عبر حسابه الشخصي بموقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، احتفالًا بالشهر الكريم، أغنية جديدة بعنوان "حب الله"، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من إنتاج شركة برودكشن.

وأغنية "حب الله" هي من كلمات أحمد اليافعي، وألحان وغناء أحمد زعيم، وإنتاج شركة برودكشن، وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضري، وجيتار مصطفى نصر، ومنتج منفذ فادي صبحي، وكوافير وليد أمين، وستايلست نور هاشم، وإشراف عام ميدو فؤاد، وإخراج أحمد حمدي.

أبرز أغاني رمضان 2022

المطرب لؤي

مع حلول شهر رمضان المبارك لعام 2022، يستقبله الفنان لؤى أغنية جديدة، يتعاون فيها مع الشاعر سامح فرج، والملحن محمد شحاتة والموزع محمود صبرى، وميكس وماستر محمود علاء، ولم يعلن عن اسمها حتى الآن، موضحًا في تصريحات سابقة له أنه ستطرح في بداية الشهر الكريم.



رمضان جاي

أعلن الشاعر خالد على الجنيبي، الانتهاء من أغنيته الجديدة بمناسبة رمضان بعنوان «رمضان جاي»، معلنا طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» وجميع المنصات والقنوات الرسمية.

أبرز أغاني رمضان 2022

تبدأ ليالينا

طرح الفنان حمادة هلال أغنية "نبدأ ليالينا"، التي يقدمها ضمن أحداث مسلسل "المداح" أسطورة الوادي في رمضان المقبل لعام 2022.

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يجدر الإشارة إلى أن أغنية "نبدأ ليالينا" من كلمات أحمد شكري، ألحان حمادة هلال ومصطفى شكري، وتوزيع أحمد عادل، ميكس وماستر محمد جودة، وتفاعل معها عدد كبير من رواد السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من “فيس بوك” و"تويتر" مرورًا بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”.