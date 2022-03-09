الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

موعد معرض أهلا رمضان 2022.. ونسب التخفيضات

معرض أهلا رمضان
معرض أهلا رمضان

موعد معرض أهلا رمضان 2022 من الكلمات البحثية التي تتصدر محرك البحث العالمي جوجل تحصد نسب مشاهدة عالية وذلك قبل أيام من بدء الشهر الكريم.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد انطلاق المعرض والسلع الغذائية المعروضة من خلاله ونسب التخفيض على أسعارها.

موعد معرض أهلا رمضان 2022

أعلن الدكتور على مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن إقامة معرض السلع الغذائية " أهلا رمضان" داخل أرض المؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 24 مارس المقبل ويستمر حتى شهر إبريل 2022 ووجه إلى زيادة التخفيضات حتى يتمكن كافة المواطنين من شراء كافة احتياجاتهم من السلع الغذائية.

ويقام المعرض في كافة محافظات الجمهورية ليمكن سكان المحافظات من الحصول على كافة متطلباتهم من السلع الرمضانية التي تعرض من خلال السلاسل التجارية المشاركة في المعرض الذي يقام للسنة السادسة على التوالي تحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية.

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ينطلق 24 مارس.. تفاصيل معرض «أهلًا رمضان» 2022

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«التموين»: تخفيضات معرض أهلا رمضان تتراوح بين 20 و25%


السلع الغذائية في المعرض الرمضاني

يشارك في المعرض الرمضاني الذي يقام أواخر الشهر الحالي أكثر من 175 شركة تجارية ومن المتوقع زيادتها إلى 250 قبل انطلاق المعرض حيث سيقام في ركن خاص من أرض المؤتمرات والمعارض في التجمع الخامس لتغطية أكبر مساحة جغرافية لتستوعب أكبر عدد من الراغبين في الشراء حيث تصل عدد الفروع إلى نحو 1300 فرع.

‏يمكن شراء ياميش رمضان من مكسرات و مشمشية و قرصية وغيرها من المنتجات التي ارتبط شراؤها بالشهر الكريم والسلع الغذائية مثل المكرونة والزيت والأرز والدقيق والحلويات والمشروبات الرمضانية وكافة المستلزمات التي يحتاجها كافة البيوت المصرية.

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معرض أهلا رمضان.. والسلع الغذائية المعروضة

 

التخفيضات على سلع رمضان

يشهد معرض أهلا رمضان 2022 تخفيضات كبيرة على السلع الرمضانية المعروضة والتي تتراوح من 20 إلى 30 % من أسعار بيعها في السوق للمستهلكين حيث يستقبل المعرض الراغبين في الشراء يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وتعمل وزارة التموين على إقامة عدد كبير من المعارض في القاهرة في عدة مناطق ليتمكن الجميع في شراء كافة طلباتهم من السلع الغذائية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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