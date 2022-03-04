ينطلق 24 مارس.. تفاصيل معرض «أهلًا رمضان» 2022

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏‏إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي ‏معارض "أهلًا رمضان" ‏اهتمامًا خاصًا، حيث وجه الرئيس بالتوسع في نشر ‏تلك المعارض وبزيادة التخفيضات حتى ‏يستطيع المواطن الحصول ‏على السلع بتخفيضات كبيرة.

ومن المقرر أن تبدأ المعارض في الفترة من 24 مارس ‏الجاري إلى الأول من أبريل، و‏أن المعرض الرئيس سيكون ‏بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات تحت ‏رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة ‏الداخلية، خلال لقائه برؤساء الشركات ‏وأصحاب السلاسل التجارية ‏وعدد من الموردين ‏والمنتجين، أن عدد الشركات التي تقدمت حتى الآن؛ ‏للمشاركة بالمعرض نحو 175 شركة متوقعًا زيادتها ‏إلى 250 شركة ‏قبل بدء المعرض، وأن التخفيضات ستتراوح ما بين 20 و 25%، ‏كما أن كل سلسلة تجارية سيقام ‏فيها ركن خاص تحت اسم ‏‏"أهلًا رمضان" لتغطية ‏أكبر مساحة جغرافية حيث تصل عدد الفروع ‏إلى نحو ‏‏1300 فرع.‏

وترصد "الدستور" أهم المعلومات عن معرض "أهلًا رمضان" 2022.

- يقام معرض "أهلًا رمضان" للسنة السادسة على التوالي.

- من المقرر أن يتم تنظيم معرض "أهلًا رمضان" في مركز القاهرة الدولي للمؤتمر بمدينة نصر.

- ينطلق المعرض خلال الفترة من 24 مارس حتى 1 أبريل 2022.

- من المقرر أن تصل عدد الشركات التي ستشارك في المعرض إلى 275 شركة.

- حتى اليوم، وصل عدد الشركات المشاركة حتى اليوم إلى 175 شركة في قطاع الأغذية.

- تتراوح قيمة الخصومات في معرض أهلا رمضان ما بين 15% و 20%.

- سيتم تخصيص مساحة لمعرض "أهلًا رمضان" داخل 1300 سوبر ماركت.

- من المقرر أن يكون هناك قوافل تصل إلى 100 قافلة متنقلة تتراوح أوزانها من 1.5 طن إلى 5 أطنان.

- قررت وزارة التضامن تنظيم فرع لمعرض "أهلا رمضان" في كل المحافظات.