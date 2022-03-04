ينطلق 24 مارس.. تفاصيل معرض «أهلًا رمضان» 2022
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي معارض "أهلًا رمضان" اهتمامًا خاصًا، حيث وجه الرئيس بالتوسع في نشر تلك المعارض وبزيادة التخفيضات حتى يستطيع المواطن الحصول على السلع بتخفيضات كبيرة.
ومن المقرر أن تبدأ المعارض في الفترة من 24 مارس الجاري إلى الأول من أبريل، وأن المعرض الرئيس سيكون بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال لقائه برؤساء الشركات وأصحاب السلاسل التجارية وعدد من الموردين والمنتجين، أن عدد الشركات التي تقدمت حتى الآن؛ للمشاركة بالمعرض نحو 175 شركة متوقعًا زيادتها إلى 250 شركة قبل بدء المعرض، وأن التخفيضات ستتراوح ما بين 20 و 25%، كما أن كل سلسلة تجارية سيقام فيها ركن خاص تحت اسم "أهلًا رمضان" لتغطية أكبر مساحة جغرافية حيث تصل عدد الفروع إلى نحو 1300 فرع.
وترصد "الدستور" أهم المعلومات عن معرض "أهلًا رمضان" 2022.
- يقام معرض "أهلًا رمضان" للسنة السادسة على التوالي.
- من المقرر أن يتم تنظيم معرض "أهلًا رمضان" في مركز القاهرة الدولي للمؤتمر بمدينة نصر.
- ينطلق المعرض خلال الفترة من 24 مارس حتى 1 أبريل 2022.
- من المقرر أن تصل عدد الشركات التي ستشارك في المعرض إلى 275 شركة.
- حتى اليوم، وصل عدد الشركات المشاركة حتى اليوم إلى 175 شركة في قطاع الأغذية.
- تتراوح قيمة الخصومات في معرض أهلا رمضان ما بين 15% و 20%.
- سيتم تخصيص مساحة لمعرض "أهلًا رمضان" داخل 1300 سوبر ماركت.
- من المقرر أن يكون هناك قوافل تصل إلى 100 قافلة متنقلة تتراوح أوزانها من 1.5 طن إلى 5 أطنان.
- قررت وزارة التضامن تنظيم فرع لمعرض "أهلا رمضان" في كل المحافظات.