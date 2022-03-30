الأربعاء 30 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة الفيوم تدشن «الرياضة تساوي حياة» خلال كرنفال الأسر الطلابية

جامعة الفيوم: كلية
جامعة الفيوم: كلية التربية الرياضية تعلن عن مبادرة "الرياضة

خلال فعاليات كرنفال الأسر الطلابية، وتحت رعاية ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، محمد سعيد أبو الغار، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أعلنت كلية التربية الرياضية عن مبادرة "الرياضة = حياة" والتي تأتي تحت إشراف حمدي نور الدين، عميد الكلية، اليوم الأربعاء.

IMG-20220330-WA0005

وأكد نور الدين، أن كلية التربية الرياضية أعلنت عن هذه المبادرة انطلاقًا من أهمية الرياضة لجسم الإنسان، وتأثيرها في تشكيل شخصيته وعقله، ومن هذا المنطلق سيقوم طلاب الكلية اليوم على هامش كرنفال الأسر الطلابية، بعرض المبادرة على زملائهم بكافة الكليات، للتعريف بأهمية ممارسة الرياضة، واتباع أنظمة التغذية الصحية، وتغيير سلوك الحياة الصحية للأفضل.

وأضاف أن المبادرة ضمن التطبيقات العملية لمقرر التربية الصحية بقسم المناهج وطرق التدريس.

IMG-20220330-WA0011

كان قد بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع اللواء حازم عنان مساعد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عدداً من الملفات الخاصة بإنشاء مجمعات صناعية ومشروعات استثمارية جديدة، إضافة إلى بحث آليات دعم التواصل الدائم لتوفير الحلول والبدائل المناسبة لكافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين، بما يخدم رؤية وتوجهات الدولة للدفع بقطاع الاستثمار الذي يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

وخلال اللقاء استعرض المحافظ ، الفرص الاستثمارية المتوافرة بالمحافظة وزيادة التعاون مع هيئة التنمية الصناعية، من أجل المزيد من الاستثمارات، مؤكداً أن المحافظة تعمل على تيسير كافة الإجراءات لإقامة مشروعات استثمارية جديدة، تهدف إلى خلق فرص عمل حقيقية، لافتاً إلى أن الفيوم شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية، لاسيما بعد حزمة المشروعات القومية العملاقة التي تم تنفيذها بكافة القطاعات خلال السنوات الماضية، فضلاً عن المشروعات التي يجري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

جامعة الفيوم كلية التربية الرياضية تعلن الرياضة تساوي حياة كرنفال الأسر الطلابية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أكذوبة «الاقتصاد الإسلامى»

الأكثر قراءة

مي عبدالحميد: مد فترة حجز الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل

انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 30-3-2022

مدبولى يشهد توقيع اتفاقية بشأن استثمار «صندوق الاستثمارات السعودى» فى مصر

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2022 للشرائح المختلفة

مصادر مقربة تكشف لـ«الدستور» حقيقة وفاة فريد الديب للمرة الثانية فى يوم واحد

مرتبات المعلمين 2022 بعد تطبيق علاوة الـ 15%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

أزمتنا من نبع إرادتنا

جمال رشدي

الحلم هو طريق النجاح

إبراهيم داود

عهدى صادق

منى القصاص

«تمكين العاملين».. مسار تطوير أداء الشركات للأفضل

أحمد المريخي

أنا وأبى فى «شتاء عند الفجر»

حسين دعسة

زيارة تاريخية لملك الأردن عبدالله الثانى إلى رام الله الفلسطينية

علي ترك

حديث «المرافعة الأخيرة»

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الفريدتان.. والتكريم الرئاسي للمرأة

صور

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

متابعة الماتش

عزاء رجائى عطية نقيب المحامين فى مسجد عمر مكرم

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلي يزور الأردن.. وعبد الله الثاني: يجب العمل لتحقيق السلام

من عرب 48.. من هو الشرطي الإسرائيلي الذي تصدى لهجوم "بني براك"؟

بـ"الإدانة".. كيف علق أبو مازن ونواب الكنيست العرب على هجوم "بني براك"؟