جامعة الفيوم تدشن «الرياضة تساوي حياة» خلال كرنفال الأسر الطلابية

خلال فعاليات كرنفال الأسر الطلابية، وتحت رعاية ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، محمد سعيد أبو الغار، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أعلنت كلية التربية الرياضية عن مبادرة "الرياضة = حياة" والتي تأتي تحت إشراف حمدي نور الدين، عميد الكلية، اليوم الأربعاء.

وأكد نور الدين، أن كلية التربية الرياضية أعلنت عن هذه المبادرة انطلاقًا من أهمية الرياضة لجسم الإنسان، وتأثيرها في تشكيل شخصيته وعقله، ومن هذا المنطلق سيقوم طلاب الكلية اليوم على هامش كرنفال الأسر الطلابية، بعرض المبادرة على زملائهم بكافة الكليات، للتعريف بأهمية ممارسة الرياضة، واتباع أنظمة التغذية الصحية، وتغيير سلوك الحياة الصحية للأفضل.

وأضاف أن المبادرة ضمن التطبيقات العملية لمقرر التربية الصحية بقسم المناهج وطرق التدريس.

كان قد بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع اللواء حازم عنان مساعد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عدداً من الملفات الخاصة بإنشاء مجمعات صناعية ومشروعات استثمارية جديدة، إضافة إلى بحث آليات دعم التواصل الدائم لتوفير الحلول والبدائل المناسبة لكافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين، بما يخدم رؤية وتوجهات الدولة للدفع بقطاع الاستثمار الذي يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

وخلال اللقاء استعرض المحافظ ، الفرص الاستثمارية المتوافرة بالمحافظة وزيادة التعاون مع هيئة التنمية الصناعية، من أجل المزيد من الاستثمارات، مؤكداً أن المحافظة تعمل على تيسير كافة الإجراءات لإقامة مشروعات استثمارية جديدة، تهدف إلى خلق فرص عمل حقيقية، لافتاً إلى أن الفيوم شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية، لاسيما بعد حزمة المشروعات القومية العملاقة التي تم تنفيذها بكافة القطاعات خلال السنوات الماضية، فضلاً عن المشروعات التي يجري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.