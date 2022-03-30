الأربعاء 30 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مُسن في مشاجرة حول خلافات الجيرة بالزيتون

مشاجرة
مشاجرة

لفظ مسن أنفاسه الأخيرة، اليوم الأربعاء، إثر مشادة كلامية مع جيرانه بسبب خلافات الجيرة في منطقة الزيتون، بمحافظة القاهرة.

تلقى مأمور قسم شرطة الزيتون إخطارًا من مستشفى السلام التخصصي بوصول مسن متوفى، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن يدعى “علي ع ع” في العقد السادس من العمر، وبالفحص تبين ارتداء المتوفي لكامل ملابسه الداخلية والخارجية.

وكشفت التحريات بأن مشادة كلامية بين المتوفي وأحد جيرانه وأسفرت عن سقوطه علي الأرض وتوفي علي الفور، وتابعت التحريات بأن أهالي المنطقة قاموا بنقلة الي مستشفي السلام التخصصي معتقدين بأنه علي قيد الحياه ولكن طوارئ المستشفي أخطرتهم بوفاته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرف المشاجرة الآخر ، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، فأيدها وأضاف بأنه لم يعتدي عليه المتوفي بالضرب، وأوضح أن مشادة كلامية نشبت بسبب خلافات الجيرة وأثناء المشادة ارتفع صوت المتوفي ودخل في حاله هياج شديد، ثم أمسك بقلبه وسقط علي الأرض وتوفي في الحال.

تم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظة القاهرة منطقة الزيتون خلافات الجيرة مشادة كلامية مستشفي السلام التخصصي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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