رفع تراكمات وتجريد أتربة منطقة الجبخانة جنوب القاهرة

أعلنت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة استجابة لتوجيهات المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، في اجتماعها الأخير، بمتابعة أعمال إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الطريق الصاعد وشارع المحجر بتكثيف أعمال النظافة ورفع كافة مخلفات البناء والهدم والرتش وتجريد الأتربة وتسوية الأرض، وتحسين المظهر العام بكل الأنحاء المحيطة بالمنطقة لإظهارها بالمظهر اللائق الذي يتماشى مع كافة أعمال التطوير، وذلك بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل والإنارة بالقاهرة والإدارة المركزية للهيئة والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية ورؤساء الأفرع كل في قطاعه ومنطقتة.

وأوضحت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة في بيان لها، أنه تم الاستعانة بعدة فرق من عمال النظافة والمكلفين بأعمال الكنس وجمع المخلفات بالإضافة إلى توفير سيارات ومعدات الجمع الآلي واليدوي لعمل حملة مكثفة تم خلالها رفع المخلفات والتراكمات وتجريد الأتربة وتحسين المظهر العام بمنطقة الجبخانة الأثرية بمنطقة مصر القديمة ضمن خطط رفع وتجريد الأتربة لجميع مناطق المنطقة الجنوبية لإظهار القاهرة بالمظهر الحضاري والجمالي الذي تستحقه.

وأكدت نائب محافظ القاهرة أن المنطقة الجنوبية بكافة أجهزتها بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والإنارة بالقاهرة تعمل على رفع كفاءة عمليات النظافة والجمع لضمان الاستدامة على مدار اليوم وعدم وجود تراكمات لإعادة المظهر الجمالي لشوارع المنطقة والعاصمة في ظل المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها البلاد بما يضمن سرعة التخلص من المخلفات ويخدم مصلحة المواطن حفاظا على الصحة العامة والبيئة وازدهار المواقع الأثرية والتاريخية.

وشددت عبدالمنعم على استمرار حملات النظافة وعدم وجود تراكمات جديدة للمخلفات على هذه المواقع الأثرية التي لا يليق بها أن تتراكم القمامة بمحيطها خاصة في ظل أعمال التطوير وإنشاء العديد من الطرق لخدمة هذه المناطق وأهلها، ومنها أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع المحجر والطريق الصاعد لخدمة سكان عزبة خير الله وتسهيل الحركة المرورية.

وجهت نائب المحافظ المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية والأحياء وكافة الأجهزة المعاونة بالمتابعة المستمرة لكافة أعمال النظافة والالتزام الكامل في المناطق التي تعمل بها وتلافي كافة الملاحظات لتحسين جودة النظافة وإحداث تغيير فعلي يشعر به المواطن وينعكس بالضرورة على تحسين المظهر العام من خلال منظومة متكاملة تتكاتف فيها كافة الأجهزة لتحقيق طفرة شاملة ونتائج سريعة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري لمواقعنا الأثرية.