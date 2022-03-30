بعد انتحاله صفة أمين شرطة بسوهاج.. تعرف على العقوبة

تمكنت مديرية أمن سوهاج من ضبط أحد الأشخاص يدعى “أ. ط” لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين بمحافظة سوهاج.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطار من الجهات الأمنية بإلقاء القبض على عاطل يدعى “أ. ط ” لقيامة بايهان المواطنين أنه أمين شرطة وجمع مبالغ مالية منهم.

وبإجراء التحريات السرية تبين صحة الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وضبط المتهم إحالة المتهم للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات تحت إشراف المستشار مصطفى عباس المحامي العام لنيابات سوهاج.

عقوبة انتحال صفة شرطي في القانون المصري

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أنه: "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضًا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".