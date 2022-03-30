الأربعاء 30 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد انتحاله صفة أمين شرطة بسوهاج.. تعرف على العقوبة

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت مديرية أمن سوهاج من ضبط أحد الأشخاص يدعى “أ. ط” لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين بمحافظة سوهاج.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطار من الجهات الأمنية بإلقاء  القبض على عاطل يدعى “أ. ط ” لقيامة بايهان المواطنين أنه أمين شرطة وجمع مبالغ مالية منهم.

وبإجراء التحريات السرية تبين صحة الواقعة  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وضبط المتهم إحالة المتهم للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات تحت إشراف المستشار مصطفى عباس المحامي العام لنيابات سوهاج.

عقوبة انتحال صفة شرطي في القانون المصري

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أنه: "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضًا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

أمن مصر قانون الحكومة محافظة سوهاج عمل عباس

رئيس التحرير

وائل لطفي

أكذوبة «الاقتصاد الإسلامى»

الأكثر قراءة

انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 30-3-2022

مصادر مقربة تكشف لـ«الدستور»حقيقة وفاة فريدة الديب للمرة التانية فى يوم واحد

الرئيس السيسى يستقبل رئيس مجلس السيادة السودانى

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 30-3-2022

مصرع 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين فى حادث تصادم عدد من السيارات بالعلمين (صور)

«الحرارة تكسر حاجز الـ30».. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

أزمتنا من نبع إرادتنا

جمال رشدي

الحلم هو طريق النجاح

إبراهيم داود

عهدى صادق

منى القصاص

«تمكين العاملين».. مسار تطوير أداء الشركات للأفضل

أحمد المريخي

أنا وأبى فى «شتاء عند الفجر»

حسين دعسة

زيارة تاريخية لملك الأردن عبدالله الثانى إلى رام الله الفلسطينية

علي ترك

حديث «المرافعة الأخيرة»

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الفريدتان.. والتكريم الرئاسي للمرأة

صور

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

متابعة الماتش

عزاء رجائى عطية نقيب المحامين فى مسجد عمر مكرم

محطة تل أبيب

المزيد

وقف أنشطة الشرطة.. كيف تواجه إسرائيل عمليات إطلاق النار؟

شؤون الأسرى: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من مليون فلسطينى منذ عام 1967

3 حوادث لإطلاق النار.. إسرائيل: نواجه موجة عمليات ضخمة وصعبة