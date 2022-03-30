جرائم حدثت ليلًا| مصرع صيدلانية إثر سقوط مصعد بالشرقية وإصابة 26 في حادث بالسويس

شهدت الساعات الماضية، العديد من الحوادث، التي شغلت الرأي العام، وتقدم «الدستور» نشرة الحوادث ودفتر أحوال الجريمة، خلال الساعات الماضية، خلال التقرير التالي.

مصرع طبيبة صيدلانية في حادث سقوط مصعد بالشرقية

لقيت صيدلانية شابة مصرعها، فى حادث سقوط مصعد من علو، بدائرة قسم ثان الزقازيق، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد وفاة طبيبة صيدلانية تدعى “م.ال”، 27 سنة، فى حادث سقوط مصعد من علو، في عقار سكني، بشارع الغضام، دائرة قسم ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وروى شهود العيان، أن المصعد قد تعطل، وعقب صعوده مرة أخرى أخرجت المتوفية أطفالها وعند محاولة خروجها سقط المصعد فجأة لتزل قدمها وتسقط وتلقى مصرعها في الحال.

تم تحرير المحضر اللازم، وجارِ إنهاء إجراءات الدفن.

مصرع 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين فى حادث تصادم عدد من السيارات بالعلمين (صور)

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرين في حادث تصادم عدد من السيارات بمدينة العلمين وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي.

وحصلت “الدستور” على أسماء المصابين وهم: “حمدي أحمد حامد 21 سنة، محمد جمال محمد 34 سنة، إبراهيم محمد إبراهيم 25 سنة، أكرم محمد أحمد 24 سنة، أحمد ناصر محسب 17 سنة، أحمد محمد أحمد رجب 20 سنة، سعيد خلف أبو نوفل 23 سنة، جلال أبو اليزيد محمد 30 سنة، أحمد عطا أبو الوفا 23 سنة، هيثم سليم علي 29 سنة”.

كما أصيب أيضًا في نفس الحادث " إسلام جمعة عبدالفتاح 18 سنة، محمد بخيت أحمد 21 سنة، أحمد جاد حمدي 37 سنة، محمد عريان محمد 31 سنة، محمد بهيج عبد الستار 29 سنة، أيمن يونس أحمد 19 سنة، وليد أيمن علي 17 سنة، أحمد جمال رسلان، محمد السيد محمد 23 سنة، إبراهيم موسى إبراهيم 20 سنة" بالإضافة إلى أشرف أحمد مرسي 26 سنة، محمد أحمد مرسي 31 سنة، إبراهيم عبدالله أحمد 23 سنة جثامين هامدة.

وقام الطاقم الطبي في مستشفى العلمين النموذجي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة حيث تم التحفظ على الجثامين في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

مصرع وإصابة 26 في حادث تصادم بالسويس

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 23 آخرون في حادث تصادم بين أتوبيس ركاب مع شاحنة على طريق "السويس - القاهرة"، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج، والمتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى.

كان مرفق إسعاف السويس قد تلقى بلاغًا من قائدي السيارات على الطريق بوقوع حادث تصادم بعد وصلة "أم القمر" الممتدة بين طريق السويس– القاهرة، وطريق "السويس - الإسماعيلية".

ووجه الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق الإسعاف، بدفع 18 سيارة إسعاف لموقع الحادث من نقاط التمركز القريبة، لتقديم التأمين الطبي ونقل المصابين للمستشفى واستكمال العلاج.

وانتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق لموقع الحادث، وأفادت المعاينة بأن الحادث وقع على الحارة الأسمنتية المخصصة للنقل الثقيل، حيث اصطدم "ميني باص" يحمل لوحات "ق ص ى 8643" مع الشاحنة رقم "ط ق ل 4976" وجها لوجه نتيجة للسرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات.

وَكان طريق "السويس - القاهرة" قد جرى غلقه بشكل كامل في الاتجاهين منذ نوفمبر الماضي، والاعتماد على طريق جنيفة بشكل رئيس كطريق بديل للتوجه إلى القاهرة، إلا أن بعض قائدي السيارات يستغلون حارة النقل المخصصة للشاحنات العاملة في مشروع تطوير الطريق والمحاجر.

تم تحرير محضر بالواقعة بقسم الشرطة لإحالته للنيابة العامة المختصة للتحقيق.

وتبين من التقرير الطبي، التعامل مع 18 مصابًا بإصابات مختلفة بين اشتباه كسور وما بعد الارتجاج وإصابات عمود فقري، داخل سيارات الإسعافات، و5 مصابين تم التعامل معهم من قبل المسعفين مصابين بسحجات وكدمات، وتم نقلهم بسيارة خاصة إلى مستشفى السويس العام للعلاج، تحت إشراف الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس والدكتور أحمد نوح مدير المستشفى العام.

وتم نقل 3 جثث من موقع الحادث إلى مشرحة مستشفى السويس.

تسرب غاز يقتل شابًا خلال الاستحمام فى الغربية

تسبب الغاز في مصرع شاب، إثر إصابته باختناق داخل حمام منزله، وذلك بعد إغلاقه جميع النوافذ للاستحمام بالماء الدافئ، بمركز السنطة في محافظة الغربية.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بوصول "بسيوني" طالب، إلى مستشفى السنطة المركزي جثة هامدة؛ بسبب استنشاق بخار الماء الكثيف أثناء استحمامه بحمام منزله.

وعلى الفور وجه مدير مباحث الغربية تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، برئاسة رئيس مباحث مركز السنطة، وبسؤال أفراد أسرته تبين أن المتوفى دخل إلى حمام منزله للاستحمام وأغلق جميع النوافذ به بسبب برودة الجو، إلا أن أسرته شكت في تغيبه لفترة طويلة، حيث قاموا بفتح باب الحمام ليفاجأوا بسقوطه على الأرض في حالة إغماء وتبين وفاته اختناقًا ببخار الماء ونقص الأكسجين الناتج عن المياه الدافئة من السخان.

وأكد التقرير الطبي الأولي بعد توقيع الكشف الطبي على جثة الشاب، أن الوفاة حدثت بسبب نقص الأكسجين في الدم وإصابته بالاختناق وهبوط حاد في الدورة الدموية؛ بسبب استنشاق كمية كبيرة من بخار الماء.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

تشييع جثمان عروسين الطالبية بعد ساعات من الزفاف

أمرت النيابة العامة في الجيزة، الثلاثاء، بتشريح جثتي عروسين توفيا عقب زفافهما بساعات قليلة في منطقة الطالبية في ظروف غامضة، وإعداد تقرير عن سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تبين من التحقيقات أن الشاب والفتاة «ع. أ»، 25 سنة، «أ. م »، 30 سنة، تزوجا ليلة الواقعة، وعقب صعودهما بفترة تبين سقوط الاثنين من الطابق العاشر بمنطقة الطالبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.