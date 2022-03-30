الأربعاء 30 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تحذّر رعاياها فى روسيا من خطر تعرّضهم للاعتقال

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية

حذّرت الولايات المتحدة رعاياها في روسيا من خطر تعرّضهم "للاعتقال" على أيدي السلطات الروسية، مجدّدة مناشدتها المواطنين الأمريكيين عدم السفر إلى هذا البلد وأولئك الموجودين فيه مغادرته في الحال.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنّ هناك "إمكانية لتعرّض مواطنين أمريكيين للمضايقة" من قبل قوات الأمن الروسية، "بما في ذلك الاعتقال"، وذلك بسبب موقف واشنطن من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وعلى صعيد آخر ، وافقت وكالة الأدوية الأمريكية، على إعطاء جرعة رابعة من لقاح فايزر- بايونتيك أو مودرنا المضادين لكوفيد -19 للأشخاص، الذين تزيد أعمارهم علي 50 عامًا، وذلك بعد أربعة أشهر من تناولهم الجرعة الثالثة من اللقاح.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي استقر فيه عدد الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة بعد انخفاضها لأسابيع، وفيما حذرت السلطات من بوادر موجة جديدة تتعلق بالطفرة الثانية من المتحورة أوميكرون (BA.2)، وهي معدية أكثر بنسبة 30 بالمئة ولكنها ليست أكثر خطورة.

وبررت هيئة تنظيم الأدوية الأمريكية قرارها في بيان بأنها اعتمدت على بيانات تظهر أن جرعة رابعة تعزز الحماية ضد الأعراض الشديدة من كوفيد-19، ولا تتضمن مخاوف صحية.

وأظهرت دراسة شملت 154 من مقدمي الرعاية، أن مستويات الأجسام المضادة لديهم، بما في ذلك ضد دلتا وأوميكرون - ارتفعت بعد أسبوعين من تلقي الجرعة المعززة الإضافية.

 

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