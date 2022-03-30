الأربعاء 30 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا: مستعدون للعب دور فى تقديم الضمانات الأمنية لأوكرانيا

باربرا وودوارد
باربرا وودوارد

أعلنت بريطانيا عن استعدادها "لتلعب دورها" في تقديم الضمانات الأمنية لأوكرانيا في حال تلقت طلبا بهذا الصدد من كييف.

 

وقالت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد للصحفيين : "سنكون مسرورين لنلعب هذا الدور في حال طلبت الحكومة الأوكرانية ذلك منا".

 

وأكدت أن لندن تقدم "مساعدة عسكرية وإنسانية ملموسة" لأوكرانيا، وأن رئيس الوزراء بوريس جونسون يتحدث مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشكل يومي تقريبا.

 

وأضافت: "نرغب في أن نساعد بشتى الأشكال الممكنة".

 

يذكر أن الجانب الأوكراني طرح تقديم ضمانات أمنية من قبل وسطاء دوليين كأحد الشروط لاتفاق السلام مع روسيا، في المفاوضات الجارية بين موسكو وكييف.

 

وبريطانيا واحدة من الدول التي تقترحها كييف جهة ضامنة.

أمن أوكرانيا بريطانيا بريطاني الضمانات الأمنية ضمانات اوكراني

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