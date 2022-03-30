الأربعاء 30 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عودة الوفد الروسى المفاوض مع أوكرانيا إلى موسكو من إسطنبول

الوفد الروسى
الوفد الروسى

عاد الوفد الروسي المفاوض مع أوكرانيا من العاصمة التركية إسطنبول إلى موسكو، وتوجه إلى دار الحكومة.

وأفادت وكالة "تاس" بأن الوفد عاد على متن رحلة خاصة هبطت في مطار فنوكوفو 2، في تمام الساعة 22:10 بتوقيت موسكو.

وأشارت إلى أن أعضاء الوفد توجهوا إلى مبنى الحكومة.

وأجريت يوم الثلاثاء محادثات بين وفدي موسكو وكييف في إسطنبول.

وعقب الاجتماع، قال رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي إن روسيا تلقت مقترحات مكتوبة من أوكرانيا حول التوصل لاتفاق بين الطرفين.

وأشار إلى أن موسكو اتخذت "خطوتين" تجاه كييف وتقترح عقد اجتماع بين الرئيسين فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في وقت أبكر مما هو مخطط له.

 

أوكرانيا الوفد موسكو روسي عودة الوفد الوفد الروسي اسطنبول

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وائل لطفي

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