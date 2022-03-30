الأربعاء 30 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الأمريكية: روسيا تسببت فى أزمة غذاء عالمية

ويندي شيرمان
ويندي شيرمان

قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، إن الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في نقص حاد في الغذاء بأوكرانيا في ظل تداعيات "أزمة الغذاء العالمية" التي شعر بها جميع أنحاء العالم.

وأضافت شيرمان" في اجتماع للأمم المتحدة عقد اليوم، حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن روسيا قصفت ثلاث سفن مدنية على الأقل تحمل بضائع من البحر الأسود، مشيرة إلى أن البحرية الروسية تعطل قدرة أوكرانيا على تصدير الحبوب وتمنع حوالي 94 سفينة محملة بالغذاء من الوصول إلى البحر المتوسط.

وتابعت "شيرمان"، أن مزاعم روسيا حول أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها قادت إلى ارتفاع تكاليف الغذاء في جميع أنحاء العالم تتجاهل حقيقة أن روسيا منعت صادرات الحبوب الأوكرانية من الوصول إلى بقية العالم.

من جانب آخر، قالت "جويس مسويا" نائبة منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 10 ملايين أوكراني فروا من منازلهم منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية شهر فبراير الماضي.

وأوضحت، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن من بين الفارين، 6.5 مليون شخص نزحوا داخلياً و3.9 مليون عبروا الحدود إلى البلدان المجاورة.

وأشارت المسئولة الأممية إلى أن المساعدات الإنسانية تتزايد كل يوم للأوكرانيين حيث يوجد الآن أكثر من 1230 من موظفي الأمم المتحدة في البلاد يعملون مع أكثر من 100 منظمة إنسانية في جميع أنحاء أوكرانيا.

أوكرانيا الولايات المتحدة روسي البحر المتوسط البحر الأسود وزير الخارجية الامريكي

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