«مصر للطيران» تعلن موعد وصول بعثة المنتخب لمطار القاهرة

أعلنت شركة مصر للطيران، قبل قليل، عن وصول رحلة المنتخب الوطني لكرة القدم على رحلة رقم MS3041 في الثامنة ونصف غدا الأربعاء على أن تصل الرحلة إلى صالة 4.

وكانت الشركة الوطنية مصر للطيران، خصصت رحلة خاصة رقم MS 3042 من صالة 4 بمطار القاهرة الدولي الأحد الماضي متجهة مباشرة إلى مطار العاصمة السنغالية "داكار"، وذلك لنقل بعثة منتخب مصر لملاقاة نظيره السنغالي في مباراة الإياب المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم فى قطر 2022.

يأتي ذلك في إطار حرص الشركة على دعم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وتحقيق حلم الوصول للمونديال للمرة الثانية على التوالي.

وقال الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه بناء على توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، تقرر أن يكون تشغيل رحلة المنتخب الوطنى الأول إلى السنغال بأحدث طائرات أسطول مصر للطيران من طراز بوينج B787-9 Dreamliner المعروفة باسم "طائرة الأحلام" والمزودة بأحدث وسائل الراحة والرفاهية ومقاعد flat Bed وذلك لتوفير سبل الراحة لنجوم المنتخب الوطني وجهازه الفني.

كما سيرت مصر للطيران صباح أمس رحلة خاصة، رقم MS 3042، من مبنى الركاب رقم (3)، بمطار القاهرة الدولى، والمتجهة إلى مطار العاصمة السنغالية "داكار" لنقل مشجعي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بأحدث طائرات الشركة من طراز البوينج B787-9Dreamliner والتي تسع لأكثر من 300 راكب، وذلك لمؤازرة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.