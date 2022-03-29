رئيس «الوفد» يصدر قرارا بتشكيل مجلس استشاري للحزب

أصدر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، قرارا رقم 283 لسنة 2022 بتشكيل المجلس الاستشاري للحزب برئاسته.

ويضم المجلس في عضوية كل من:

1 - فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد

2 - فيصل الجمال أمين صندوق الحزب

3 - الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس الحزب والمتحدث الإعلامي

4 - المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا للحزب

5 - عصام الصباحي سكرتير عام مساعد الحزب

6 - أنور بهادر سكرتير عام مساعد الحزب

7 - كاظم فاضل سكرتير عام مساعد الحزب

8 - النائب سعيد ضيف الله عضو الهيئة العليا

ينفذ القرار من تاريخه.

تفعيل اللجان النوعية في لجنة الوفد بالإسماعيلية

كما قررت اللجنة العامة لحزب الوفد في الإسماعيلية برئاسة المحاسب سمير صبري تفعيل اللجان النوعية باللجنة، وعقد اجتماعات دورية لجميع اللجان على مستوى المحافظة، وتجهيز محاضر اجتماع وخطة عمل كل لجنة لعرضها على أعضاء هيئة المكتب.

جاء ذلك بحضور أعضاء هيئة المكتب يوسف أبو الحاج والمهندس محمود طايع نائبي رئيس اللجنة العامة، ومحمد جمعه ومروة الحلفاوي سكرتيرا عام مساعد اللجنة والمحاسب نبيل مالك أمين الصندوق.

وجاءت تشكيلات اللجان النوعية في اللجنة العامة لحزب الوفد بالإسماعيلية كالتالي:

إسناد رئاسة اللجنة النوعية للإعلام لـ علاء أحمد سليم

إسناد رئاسة اللجنة النوعية للتعليم للأستاذ أحمد الجابري

إسناد رئاسة اللجنة النوعية للزراعة المهندس علي الدين عبد الخالق

إسناد رئاسة اللجنة النوعية للصحة للدكتور محمد سراج الدين

إسناد رئاسة لجنة النظام للمستشار محمد السيد عباس

إسناد رئاسة اللجنة النوعية للرياضة كابتن أمير أحمد

إسناد رئاسة اللجنة النوعية لحقوق الإنسان صفية الحارون

إسناد رئاسة اللجنة النوعية للاستثمار لـ ياسر العمروسي

إسناد رئاسة اللجنة النوعية للمواطنة للمستشار المالي نبيل مالك

إسناد رئاسة اللجنة النوعية للعمال والفلاحين عبير علام

إسناد رئاسة اللجنة النوعية للطاقة للمهندس محمد الكيكي

إسناد رئاسة اللجنة النوعية للتدريب والتثقيف للمهندس عمرو حازم

إسناد رئاسة اللجنة النوعية للبيئة لـ أشرف الحسيني .

إسناد رئاسة اللجنة النوعية للإدارة المحلية لـ عباس البربري

إسناد رئاسة اللجنة النوعية للشكاوى والمقترحات للحاج فوزي جادالله

إسناد رئاسة اللجنة النوعية للعمل الجماهيري شهيرة سمير

إسناد رئاسة اللجنة النوعية للسياحة للأستاذ ياسر أمين

إسناد رئاسة اللجنة النوعية للشباب لمحمد سالم

كما تقرر تفعيل الصفحة الرسمية لحزب الوفد بالإسماعيلية وفتحها لجميع أعضاء الحزب لنشر آرائهم ومقترحاتهم لخلق كوادر قادرة على القيادة السياسية، وكذلك إعداد برنامج عمل اللجنة خلال شهر رمضان المبارك والتحضير لإفطار جماعي وتنظيم أمسيات دينية.