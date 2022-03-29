رغم إصابتها بكورونا.. جراحة ناجحة لاستئصال ورم بالقلب فى بورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن إجراء جراحة قلب مفتوح ناجحة مع زراعة شرايين تاجية واستئصال ورم بالقلب كان يهدد حياة المريضة، التي تبلغ من العمر 67 عامًا، ومصابة بـ"كوفيد- 19"، تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح البيان، أن المريضة حضرت إلى المستشفى وكانت تعاني من حالات إغماء وهبوط متكررة، وتم تشخيص الحالة وجود ورم بالأذين الأيسر بالقلب يغلق الصمام الميترالي ويتسبب في منع تدفق الدم، وذلك بعدما خضعت لتحاليل وأشعات كافية.

وأثناء إجراء الفحوصات اللازمة للمريضة لدخول المستشفى استعدادًا لجراحة قلب مفتوح طارئة لإنقاذ حياتها، تبين إصابتها بفيروس كورونا، وعلى الفور تم تشكيل فريق طبي مكون من أطباء جراحة القلب ورعاية القلب الجراحية مع فريق مكافحة العدوى بالمستشفى، لإجراء الجراحة في أسرع وقت.



وبعد عمل قسطرة تشخيصية قبل الجراحة تبين وجود قصور بشرايين القلب التاجية، مما يحتم إجراء زراعة شرايين تاجية مع استئصال الورم، وتم إجراء هذه الجراحة الطارئة العالية الخطورة بنجاح وخروج المريضة إلى غرفة عزل الرعاية المركزة الجراحية وسط إجراءات احترازية مشددة، وتحسنت الحالة الصحية للمريضة وغادرت المستشفى بحالة جيدة وتم إجراء العملية علي أيدى أمهر الأطباء بالمستشفى.

وشارك في العملية الجراحية وضم الطاقم الطبي كل من "الدكتور أمير البسطويسى استشاري ورئيس قسم جراحة القلب والصدر، والدكتور أحمد الكافورى أخصائي جراحة القلب والصدر، والدكتور رأفت نجيب أخصائي جراحة القلب والصدر، والدكتور محمود دراز استشاري تخدير جراحة القلب، بمعاونة طاقم العناية المركزة الجراحية، المكون من، الدكتورة الشاذلي عبدالعالي أخصائى رعاية القلب المفتوح، والدكتور أكرم إبراهيم أخصائى رعاية القلب المفتوح، والدكتور إسلام عبدالفتاح أخصائى رعاية القلب المفتوح.

وضم فريق تمريض العمليات كلًا من "ميران محمد أخصائي تمريض، وميادة السعيد فني تمريض، وفاطمة شحاتة فني تمريض، وياسمين سلامة فني تمريض، وأسماء حسين فني تمريض، مع فريق تمريض العناية المركزة برئاسة نشوى النحاس أخصائي تمريض، بحضور فريق مكافحة العدوى بالمستشفى الدكتورة مني بعيلة رئيس مكافحة العدوى بمستشفى النصر، وبسمة طه عضو فريق مكافحة العدوى، تحت إشراف الدكتور محمود جلال مدير مستشفى النصر التخصصي، والدكتور أسامة حسين المدير الطبي بمستشفى النصر التخصصي.