انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق كشك بمدينة نصر

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق كشك بمدينة نصر وحصر التلفيات وكتابة تقرير عن الأسباب.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، بمديرية أمن القاهرة، الثلاثاء، من السيطرة على حريق هائل في أحد الأكشاك الموجودة بمنطقة مدينة نصر.

وتلقى مدير أمن القاهرة، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، باندلاع حريق في أحد الأكشاك الموجودة بمنطقة مدينة نصر دون وقوع إصابات.

على الفور، انتقل ضباط مباحث المركز ورجال الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على الحريق دون أن يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت الجهات المعنية التحقيقات.