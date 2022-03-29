الثلاثاء 29 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

محافظ الجيزة ورئيس الغرفة التجارية يتفقدان معرض «أهلا رمضان» بفيصل

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ومحمد إمبابي، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، معرض أهلا رمضان بشارع فيصل وذلك لمتابعة العمل داخل المعرض والتعرف على آراء المواطنين بالمعرض والتخفيضات التي وفرها المعرض خلال فترة عمله والتأكد من نسبة التخفيضات المتفق عليها وأسعار السلع ومدى التزام العارضين بشروط المعرض.

وقال محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن الجولة تأتي في إطار الدور الرقابي على العارضين لضمان تحقيق الغرض والغاية منه بتقديم تخفيضات مناسبة للمواطنين خلال فترة المعرض والذي سيستمر خلال 15 يوما.


وأشار إمبابي، إلى أنه لن يسمح لأى عارض أن يرفع أسعار السلع ألا يقدم نسب الخصومات المذكورة، مشيرا إلى أن هناك ممثلين للغرفة يتواجدون داخل المعرض بصورة مستمرة لتلقى أى شكاوي من المواطنين وحلها بصورة فورية، موضحا أن الغرفة ستوقع عقوبات على المخالف للتعليمات المتفق عليها قبل المعرض.

وقدم  الشكر للواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، علي الجهد الذي بذله وتسخير كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإنجاح المعرض الذي يعد واحدا ضمن سلسلة من المعارض التي سيتم افتتاحها بالتعاون مع محافظة الجيزة خلال الأيام القادمة.


كان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ومحمد إمبابي، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، قد افتتحوا معرض أهلا رمضان بشارع فيصل الهرم، بناء علي توجيهات الرئيس القائد عبدالفتاح السيسي وفي إطار خطة الحكومة لتوفير السلع الرئيسية للمواطنين بأسعار مخفضة قبل شهر رمضان المبارك وذلك بمشاركة 80 شركة وعلى مساحة 2000 متر مربع.

 

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