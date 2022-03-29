رومانيا تبحث التعاون مع مصر فى مجال الزراعة والتنمية الريفية (صور)

استقبل أدريان كيسنويو وزير الزراعة والتنمية الريفية الروماني، اليوم الثلاثاء، السفير مؤيد الضلعي سفير مصر في بوخارست.

وتناول الجانبان سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي في المجال الزراعي وتبادل تصدير المحاصيل والمنتجات الزراعية، وكذلك التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية الحالية على البلدين.

وأبدى الوزير الروماني استعداد بلاده زيادة وتطوير تجارة المحاصيل الزراعية على مستوى الحكومتين، معربًا عن تطلعه لعقد الجولة الرابعة للجنة المشتركة؛ للتعاون الاقتصادي بين البلدين في أقرب فرصة.

سفير مصر مع وزير الزراعة الروماني

سفير مصر مع وزير الزراعة الروماني

سفير مصر مع وزير الزراعة الروماني

سفير مصر مع وزير الزراعة الروماني