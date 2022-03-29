الثلاثاء 29 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رومانيا تبحث التعاون مع مصر فى مجال الزراعة والتنمية الريفية (صور)

سفير مصر مع وزير
سفير مصر مع وزير الزراعة الروماني

استقبل أدريان كيسنويو وزير الزراعة والتنمية الريفية الروماني، اليوم الثلاثاء، السفير مؤيد الضلعي سفير مصر في بوخارست.

وتناول الجانبان سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي في المجال الزراعي وتبادل تصدير المحاصيل والمنتجات الزراعية، وكذلك التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية الحالية على البلدين.

وأبدى الوزير الروماني استعداد بلاده زيادة وتطوير تجارة المحاصيل الزراعية على مستوى الحكومتين، معربًا عن تطلعه لعقد الجولة الرابعة للجنة المشتركة؛ للتعاون الاقتصادي بين البلدين في أقرب فرصة.

سفير مصر مع وزير الزراعة الروماني
سفير مصر مع وزير الزراعة الروماني
سفير مصر مع وزير الزراعة الروماني
سفير مصر مع وزير الزراعة الروماني
سفير مصر مع وزير الزراعة الروماني
سفير مصر مع وزير الزراعة الروماني
سفير مصر مع وزير الزراعة الروماني
سفير مصر مع وزير الزراعة الروماني
سفير مصر مع وزير الزراعة الروماني
سفير مصر مع وزير الزراعة الروماني
مصر رومانيا المجال الزراعي المحاصيل التداعيات الاقتصادية المحاصيل الزراعية

رئيس التحرير

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