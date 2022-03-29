مجلس كنائس الشرق الأوسط ينعي الكاردينال الأنبا أنطونيوس نجيب

نعى مجلس كنائس الشرق الأوسط البطريرك الكاردينال أنطونيوس نجيب، البطريرك الشرفي للكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة بمصر، وكاردينال الكنيسة الجامعة، الّذي رحل أمس الاثنين 28 مارس 2022، بعد مسيرة مُفعمة بالمحبّة والعطاء.

وقد وجّه الأمين العام للمجلس دكتور ميشال عبس كتاب تعزية إلى الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندريّة للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر، قائلا: "البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق الكلّي الطوبى والجزيل الاحترام، بطريرك الإسكندريّة للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر، صاحب الغبطة، في غمرة الصوم الأربعيني واستعداد الكنيسة للقيامة المجيدة، تحتضن السماء اليوم رجلا كبيرًا من رجالات الكنيسة القبطيّة الكاثوليكية المباركة، البطريرك الكاردينال أنطونيوس نجيب، بطريرك الشرف والأب المدبّر الوقور، الوكيل الأمين حامل كلمة المسيح يسوع وخادم رسالة المحبة والسلام حتى الرمق الأخير، يرحل ليدخل فرح سيّده."

وتابع: "باسم مجلس كنائس الشرق الأوسط، وباسم أعضاء عائلة الأمانة العامة كافة نتقدّم من آباء الكنيسّة القبطيّة الكاثوليكيّة بأحرّ التعازي، راجين من الربّ يسوع الذي إفتدانا بموته أن يشرِكه بقيامته ويكافئه بالأكاليل السماوية."

وودعت الكنيسة الكاثوليكية بمصر الكاردينال الأنبا أنطونيوس نجيب، البطريرك الشرفي للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، عقب مسيرة حافلة بالتفاني والعطاء.

وولد الكاردينال أنطونيوس نجيب في 18 مارس 1935 بسمالوط، وهو البطريرك السابق للكنيسة الكاثوليكية والرئيس السابق لسينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية.

ورُسّم كاهنًا في 30 أكتوبر 1960 على يد البطريرك إسطفانوس الأول، وحصل على الماجستير 1962 من الكلية الاكليريكية وكذلك عام 1964 من الكلية الإكليريكية "روما".

تمت سيامته مطرانًا على المنيا في 9 سبتمبر 1977 بوضع يد البطريرك آنذاك إسطفانوس الأول وشارك في ذلك الأساقفة أثناسيوس أبادير وإسطفانوس غطاس. بقي في المنصب إلى استقالته منه في 29 سبتمبر 2002. انتخب بالإجماع من قبل أعضاء المجمع البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية في اجتماعها بتاريخ 30 مارس 2006 ليشغل منصب البطريرك، وذلك بعد أن تقدم البطريرك السابق الكاردينال إسطفانوس الثاني باستقالته لظروف صحية. وفي 21 نوفمبر 2010 قام البابا بينديكت السادس عشر بترقية الأنبا أنطونيوس نجيب لرتبة كاردينال لينضم إلى مجلس الكرادلة، وقدم استقالته بعد ذلك من منصب البطريركية في 15 يناير 2013.