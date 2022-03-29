الثلاثاء 29 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظة البحر الأحمر تصدر قرارًا بشأن مباراة المنتخب الوطني والسنغال

محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، موافقته على السماح باستمرار العمل بالمقاهي والكافيهات بمدن المحافظة السبعة، لإذاعة مباراة المنتخب الوطني ونظيره السنغالي التي تقام اليوم في العاصمة السنغالية داكار، في إياب الجولة الحاسمة لتصفيات مونديال 2022.

وأشار حنفي، إلى أن القرار صدر بناءًا على تنسيق مع مساعد وزير الداخلية لأمن البحر الأحمر اللواء محيي سلامة، خاصة مع الاستقرار الأمني الكبير الذي تشهده المحافظة. 

وناشد محافظ البحر الأحمر، أبناء المحافظة بالالتزام بالاجراءات الاحترازية خلال مشاهدة المباراة، والتحلي بالروح الرياضية، مؤكداً أنه يثق في أبناء المحافظة والتزامهم بالقانون، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات يتم رصدها، حيث تقوم مديرية أمن البحر الأحمر بالعديد من الدوريات الأمنية لملاحظة الحالة تزامناً مع المباراة، وسيتم التعامل بحسم تجاه أي مخالفات

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